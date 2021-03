La Comunidad Valenciana se decanta por mantener el cierre perimetral hasta que concluya el estado de alarma en mayo

En una entrevista a la cadena Ser, Puig ha recalcado al respecto: "No hay ninguna restricción que se ponga por capricho ni tiene que durar un día más de lo necesario". En ese sentido, ha aclarado que, con la perimetración, también se quiere lanzar "un mensaje para crear una atmósfera de no riesgo que sea asociado con la sociabilidad". "Estas semanas son decisivas porque las no Fallas, la no Magdalena, la no Semana Santa tiene que ser efectivamente eso, no Fallas, no Magdalena, no Semana Santa porque ahora sí que sabemos que la movilidad genera contactos y los contactos, contagios".