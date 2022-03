La mayoría de las comunidades piden prudencia para eliminar las mascarillas en los interiores

En la Comunidad Valenciana, su presidente Ximo Puig ha considerado que la eliminación de su uso obligatorio debe darse "cuando se pueda producir con la máxima seguridad". "No podemos estar permanentemente alterando las reglas de juego si no estamos bien seguros de que la pandemia ha desaparecido definitivamente, y definitivamente no ha desaparecido", ha manifestado el presidente valenciano.