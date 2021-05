Las comunidades debaten la fecha en la que nos quitaremos la mascarilla en exteriores

Pero esta decisión no la pueden tomar los gobiernos regionales por su cuenta, ya que el uso de mascarilla está regulado por ley. Así, Galicia también desea que nos podamos quitar la mascarilla cuanto antes, pero su presidente, Alberto Núñez-Feijoo, ha recalcado este 31 de mayo que "hay una ley que regula el uso de la mascarilla obligatoria, que es nacional. Pensamos que en las próximas semanas esa mascarilla no es imprescindible. Y que en playas, en zonas abiertas, no se debería utilizar desde ya mismo la mascarilla. Pero eso es competencia del gobierno central y lo veremos y lo debatiremos en el consejo interterritorial".