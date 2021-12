Las comunidades empiezan a dictar restricciones tras el peor fin de semana de contagios desde enero

Esta "diferencia" hace que ni el Ejecutivo ni ninguna autonomía se plantee un confinamiento como el de la primera ola o un cierre perimetral de las comunidades. Algo que ya ha hecho Austria y que Holanda ultima. Pero, en España, entre otras cosas, es imposible jurídicamente. No hay estado de alarma. Además, según la sentencia del Tribunal Constitucional , el confinamiento sólo se puede decretar con el estado de excepción , propuesto por el Gobierno y aprobado por el Parlamento.

Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar del encuentro telemático del miércoles? "Yo creo que lo que van a aprobar son recomendaciones generales, porque si fueran a adoptar medidas más drásticas las habrían anunciado ya , no esperarían", reflexiona Jesús Molina Cabrillana, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS).

Autonomías como Andalucía, Euskadi, Galicia, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana proponen recuperar la mascarilla en exteriores , en todas las circunstancias , independientemente de si se puede guardar o no el metro y medio de distancia de seguridad.

Cataluña recuperará desde este jueves el confinamiento obligatorio de los contactos estrechos de un positivo, independientemente de si está o no vacunado. Alguien que haya estado sin mascarilla con un positivo tendrá que hacer cuarentena y no se les realizará un test para comprobar si está o no contagiado.