Las comunidades se resisten a retirar el pasaporte covid para el ocio pese a las dudas sobre su eficacia

Pero algunas regiones ya empiezan a mover ficha. Esta misma semana Asturias y Cantabria decidían no prolongar la exigencia del certificado covid. “Ya no cumple el objetivo” de cortar la transmisión del virus, el "efecto motivador" ya está pasado, las vacunaciones "han ido disminuyendo", no está "suficientemente justificado" mantener su aplicación. Son frases del responsable de salud pública de Cantabria, Reinhard Wallmann. "5.000 personas se habrían vacunado gracias a la aplicación del pasaporte covid", comentaba el presidente del Gobierno asturiano Adrián Barbón, para añadir poco después que "ya no es necesario porque se está doblegando la curva". Asturias tiene un 93,6 por ciento de población mayor de 12 años vacunada con la pauta completa. Cantabria el 92,4 %. La media española está en 90,6 por ciento.