Un concejal de Galdakao dimite tras reunirse en una casa con amigos para ver la final de Copa

Vivimos tiempos en los que resulta francamente difícil que un político dimita de su cargo cuando comete un delito. Mucho menos, si no se le pilla in fraganti. Por eso, sorprende aún más la dimisión del concejal de Fiestas, Juventud y Deportes del Ayuntamiento vizcaíno de Galdakao, Ibon García . El motivo de su renuncia, haber incumplido las medidas sanitarias decretadas por la actual situación de pandemia .

El edil ha reconocido que el pasado sábado acudió al domicilio de una amiga , también vecina de Galdakao, a ver la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona. No imaginaba que de aquella cita saldría con una derrota aplastante de su equipo, por cuatro goles a cero, y con la decisión de dejar el cargo porque, según ha admitido, “a la casa acudieron más personas de las permitidas” .

Asume el error y deja su cargo

Un “error” por el que el concejal de EH Bildu no ha dudado en pedir disculpas porque “ahora más que nunca hay que ser responsables, más si cabe quienes ostentamos un cargo público”. Por eso, y sin esperar a que otros le conminen a ello el propio concejal de Fiestas ha decidido dejar su cargo . Una dimisión que ha comunicado en persona al alcalde de Galdakao y compañero de formación, Iñigo Hernando, quien la ha aceptado “porque la situación actual exige actuar con responsabilidad”.

Y de una polémica, que podría haber sido pero que se ataja de raíz con esta dimisión, a otra que sigue en plena ebullición. El viaje de familiares e invitados del Athletic de Bilbao a La Cartuja de Sevilla para presenciar la final de Copa saltándose así el cierre perimetral. El Gobierno vasco insiste en que no tiene constancia de que “hayan salido de aquí porque no pasaron ningún control de la Ertzaintza” y que, en cualquier caso, no es «responsabilidad nuestra» que abandonaran la comunidad en pleno cierre perimetral sin recibir a cambio ninguna sanción.