Concepción, la sumiller que perdió el olfato por la covid: "Ha sido una pesadilla, el vino me olía a humedad"

La anosmia afecta a un 85% de los pacientes que sufren coronavirus

"Lo peor fue cuando me dijeron que si en seis meses no lo recuperaba podría ser irreversible", dice esta sumiller

La vicepresidenta de la Asociación de Sumilleres de Madrid no ha recuperado su olfato al 100 %

Concepción García, vicepresidenta de la Asociación de Sumilleres Profesionales de Madrid, ha vivido su peor pesadilla y todavía no está recuperada al 100%. Es sumiller, trabaja y vive para ello, "es mi pasión, oler vinos y clasificarlos, no podría trabajar de otra cosa", dice esta experta. La covid le ha trastocado todo, su trabajo y su vida. "Perdí el olfato durante nueve meses y ha sido muy complicado seguir adelante".

"Los sumilleres tenemos una responsabilidad muy grande, si algo me huele a humedad, puedo hacer mucho daño a una bodega, por ejemplo. Por eso me invadió la tristeza", cuenta Concepción.

Muchos meses de tratamiento y rehabilitación

Fue de las primeras en caer, a principios de marzo de 2020 la detectaron covid. "Perdí el olfato, pero al principio nada estaba claro. Al cabo de dos meses ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Todo me sabía y me olía a nada. Me detectaron un trombo en el corazón y fue en esa consulta cuando se lo dije al médico: "No tengo olfato y yo vivo de esto ¿qué puedo hacer?". Inmediatamente la derivaron a un otorrino y poco a poco con varios tratamientos, sprays y medicamentos empezó a reconocer algunos sabores y olores.

"Mi problema era que se me habían acentuado muchísimo los amargos. Todo me olía y me sabía a hospital, a químicos. Durante el tiempo que no he podido trabajar he perdido mucho dinero. Yo trabajo por contrato en ferias de vinos, en el Casino de Madrid, y no podía asistir a ninguno de ellos. Un día en una cata online, tras el vino que probé el amargor me inundaba la boca, intenté que no se me notara pero se me saltaban las lágrimas".

"La nariz es mi principal instrumento de trabajo, si no huelo no puedo seguir"

Desde el inicio de la pandemia, la anosmia, la pérdida de olfato, ha afectado al 85 % de los pacientes que han pasado la covid, pero para sectores como los cocineros, los sumilleres o los perfumistas implica su medio de trabajo. "La nariz es mi principal instrumento de trabajo, si no huelo no puedo seguir", dice Concepción.

Pero la covid no escoge y muchos de ellos no se han librado. Algunos de estos trabajadores se infectaron y perdieron el olfato y, muchos lo han recuperado al 100 % pero ya no huelen como antes. "Lo peor fue cuando me dijeron que si en seis meses no lo recuperaba podría ser irreversible. Pasaban los días y seguía sin oler".

Concepción cuenta que, además del tratamiento, ha hecho rehabilitación. Meses y meses aprendiendo a oler otra vez. "Tenemos memoria, no sabes lo frustrante que es recordar un olor pero que no te huela igual. Lloraba por las esquinas pero siempre fui positiva". Mucho esfuerzo, mucho trabajo. Se iba a perfumerías, a la pescadería, a la carnicería, hacía cursos de catas. Todo para recuperar el olfato y su pasión.

"Poco a poco empecé a recuperar un poco el olfato, empezaba a ver la luz". Empezó a volver a recolocar los registros. "Creo que no lo he recuperado del todo. No se puede medir, pero creo que estoy al 95 %, todavía hay olores que no descubro. Aunque también me exijo mucho", explica.

"Llenaba la ensalada de vinagre y de sal y a mi me sabía bien"

Los meses pasaban y aunque poco a poco empezaba a recuperar Concepción seguía inundando la ensalada de vinagre y echando mucha sal a la comida. "Para mi estaba buena", dice. Tras ese tiempo llegó la primera cata en el Casino de Madrid. "Ese día que detecté a la primera mi primer T.C.A. (una enfermedad del corcho que se trasmite al vino) me puse a dar saltos de alegría. Probé el vino y sabía a champiñón, a medicina. Mis compañeros me decían ¿qué te pasa?, era volver a ver la luz, reconocer los olores de siempre, fue increíble".

Concepción ha vuelto poco a poco a la vida normal y aunque está dada de alta ella sabe que hay algunos olores o sabores que no son como antes.

Carmen Garrobo, directora de la Escuela Española de Cata, es otra de las afectadas. Dos semanas antes del primer estado de alarma, en marzo de 2020, detectó el primer síntoma: "De repente vi que no olía nada y no tenía mocos". Padecía covid y durante cuatro semanas perdió el olfato por completo. "Me daba lo mismo beber zumo que agua o vino, no distinguía el uno del otro", explica a NIUS.

"A algunos se les ha potenciado algunos sabores como los metálicos o los amargos, como a mi" Y eso para alguien que está todo el día probando vino es un riesgo. Me he visto en situaciones de decir que un vino es muy amargo cuando no lo era tanto. Ahora lo tengo controlado. Se que mi nivel de amargor es mayor que el de otros y lo compenso", explica.

Por suerte, esto tiene tratamiento. "Algunos fueron al médico para decirles que seguían sin olfato y los mandaban al neurólogo que les daba un tratamiento a base de pastillas y el 100% lo han recuperado. Otros, han tenido que hacer ejercicios con fisioterapeuta muy concretos para poder recuperar algo de olfato y algo de gusto y otros que todavía siguen tocados y no lo han recuperado”.