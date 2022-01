Denuncia de un voluntario de la vacuna Moderna: "Es un ejercicio despiadado de búsqueda de beneficios"

Las perspectivas en este momento no permiten ver el final de la pandemia. Puede que los síntomas vayan siendo menos graves, incluso que la enfermedad que cause el virus ya no deba ser llamada covid-19 al ser algo mucho más leve; pero la erradicación del virus, con la continua sucesión de variantes, parece imposible. "Esta situación no le interesa a nadie, excepto a las compañías que se benefician cuando aparecen nuevas variantes", afirma con amargura quien un día creyó participar en una noble causa.