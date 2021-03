Se cumple un año del confinamiento de Igualada, el primer territorio cerrado por la covid en España: "Fue de película"

Aquel 12 de marzo de 2020 cayó como una losa entre 66.000 catalanes: "A partir de las 00h, nadie podrá salir ni entrar de la Conca d'Òdena"

Los supermercados no daban a basto ante el pánico generalizado de los clientes, mientras que las funerarias estaban al borde del colapso

Lo sucedido en este territorio catalán fue la antesala de lo que le deparaba al país: dos días más tarde, el Consejo de Ministros decretaba el estado de alarma

La pandemia hizo llegar el silencio a las calles de Igualada antes que a cualquier otro rincón de España. Esta y otras tres localidades de la Conca d'Òdena, en Cataluña, fueron la avanzadilla de lo que le deparaba al país. Pasadas las 21h del jueves 12 de marzo de 2020, la Generalitat anunciaba el primer confinamiento perimetral en un intento por contener la expansión de la covid-19, de la que pocas cosas se sabían. Las palabras del entonces conseller de Interior, Miquel Buch, cayeron como una losa sobre sus 66.000 catalanes residentes: "A partir de las 00h, nadie podrá salir ni entrar a excepción de servicios esenciales". "Hemos detectado un crecimiento fuerte y estamos obligados a actuar, es una medida muy necesaria en esta crisis global y creemos que nos permitirá relajarla quizás más adelante", agregó Alba Vergés, la titular de Salut, justificando emocionada, el cierre de su propia ciudad.

Los vecinos de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena tienen el dudoso honor de ser los primeros confinados en España y, ahora, un año después, echan la vista atrás para recordarlo: "Fue de película". Así lo resume Daniel, al que la drástica decisión del Govern de Quim Torra lo sorprendió en el tren, de vuelta a casa desde la Universitat de Lleida: "Acostumbrado a ver películas, lo veía surreal y nadie se creía nada". Precisamente, había hecho las maletas de su piso de estudiantes después de que le hubieran suspendido las clases hasta nuevo aviso y, ya en el coche para tras bajar del tren, la policía lo paró para advertirle: "¿Sabe usted que, si entra, no podrá volver a salir?".

"Fue un bombazo", explica Sergio, otro vecino de Igualada: "Nadie podría entrar ni salir a excepción de los servicios esenciales, que ahora ya sabemos lo que son, como tantos otros conceptos que hemos aprendido", ironiza. Él y su hija estaban atentos a las noticias, preocupados por la madre de la pequeña, que trabajaba fuera de la comarca y debía volver a casa a tiempo, antes de la medianoche. De hecho, el miedo se extendió entre los afectados, que después constataron que "lógicamente, quien venía de trabajar a esas horas, lo dejaban entrar".

Un miedo que también hizo plantearse a más de uno que las restricciones no lo habían salvado de contagiarse: "Los primeros días encerrados coincidieron con cambios de temperatura y con alergias, incluso yo me puse enfermo, pero no sabemos de qué porque todo fue muy caótico", recuerda Sergio. A pesar de que los vecinos de estas cuatro localidades pudieran salir a la calle, estas se convirtieron "ciudades fantasmas", con un ambiente "tétrico", coinciden los igualadinos: "Todo cerrado, las calles vacías, no se veía a nadie por la calle". Tampoco en la autovía que Daniel ve desde la ventana de su casa: "Mientras que antes había tráfico constantemente, entonces solo pasaba un camión cada diez minutos... nunca habíamos escuchado tanto silencio".

Supermercados y funerarias, desbordados

Mientras tanto, los supermercados, vacíos, eran la antesala de un pánico generalizado que se extendería al resto del país ante el temor de un posible desabastecimiento, con especial protagonismo para el papel higiénico, uno de los objetos más 'deseados' los primeros meses de vida en pandemia. "Cuando lo empezaron a enseñar en las noticias del telediario, aquí ya había pasado un tiempo antes", recuerda Sergio, a lo que Daniel agrega: "Los supermercados no daban abasto porque la gente compraba en avalancha para almacenar comida, yo creo que asociaron esta situación al comportamiento típico de este tipo de películas y el pánico fue mayor".

De hecho, Susi, la encargada de un supermercado igualadino lo recuerda como algo "horrible". "La gente no nos dejaba descargar ni reponer el producto, el género estaba por el suelo... llegué a pensar que tendríamos que cerrar y, con el tiempo, te das cuenta de que podría haber pasado cualquier locura", relata. Finalmente, decidieron limitar el aforo del local a seis personas "enfadara quien se enfadara", también por el "miedo" de trabajar un tiempo sin mascarilla, rodeados de clientes: "No teníamos mascarillas y al final tuvimos que pagar una burrada por ellas". A pesar de todo, el súper de Susi no cerró un solo día y repartió pedidos a las casas de los vecinos de la calle, "la calle del terror, en la que un día la funeraria vino tres veces".

Precisamente, el impacto de la covid ya llegaba las funerarias. Una de ellas pasó de registrar dos muertes diarias a 18 defunciones en las peores jornadas, trabajando a destajo para eludir el colapso. "Pone la piel de gallina", reconoce Jaume, cogerente de la Funeraria Anoia, cuando echa la vista atrás. "Siempre te van a quedar la mente aquellos días que se hacían eternos, con las calles desiertas, y tú en el despacho sin parar de llamar y recibir llamadas de familiares, que muchos eran amigos nuestros, porque habían perdido a alguien", lamenta.

Y el ocio, detenido. Gladys tenía función de su Circo Zavatta el mismo 12 de marzo y la policía local la llamó, avisando de que debía cerrar. "Teníamos tanta ilusión de poner la carpa, los niños ya se acercaban, habíamos puesto carteles y publicidad por la ciudad, pero tuvimos que cancelarlo y nos pusimos a esperar: primero una semana, luego dos, después meses y ahora ya un año", en palabras de Susi, que ha conseguido trabajo en una churrería. "Nuestro trabajo es dar alegría a los niños, pero ningún ayuntamiento da permisos ahora", explica mientras atiende a sus clientes y espera que, tras Semana Santa, puedan retomar aquellas actuaciones propias de la vida anterior a la pandemia y que dejaron su circo en la estocada: "Queremos arrancar la gira en Igualada, donde nos han ayudado y acogido".

¿Y si volviera a ocurrir?

"No sé cómo me lo tomaría", responde Daniel cuando le preguntan qué pasaría si volviera a suceder lo que se desató aquel 12 de marzo. "Al principio te lo tomas bien porque es algo nuevo y estás con los tuyos, pero acabas entrando en la monotonía", lamenta Daniel, que no duda en asegurar que "lo pasaría mal", acusando un año de "cansancio" por todo lo que ha supuesto la pandemia. A otros, el confinamiento se les pasó "bastante rápido", como a Mónica, que acababa de dar a luz a su segunda hija cuando le sorprendió el confinamiento: "La niña tuvo que tomar vitamina B12 porque no le tocaba mucho el sol, aunque por suerte teníamos terraza". Ahora, Lía cumple un año.

No obstante, otros prefieren ver el vaso medio lleno cuando valoran esta posibilidad, como Sergio, que se ha acostumbrado a buscarse "la vida" para entretenerse en casa: "Los que íbamos al gimnasio, nos hemos adaptado para entrenar en casa y, si los vuelven a cerrar, lo volveremos a hacer... ya tendremos una idea de cómo hacerlo". También con su hija, a la que "si no le dabas actividades para jugar, acumula tal hiperactividad que se acaba agobiando y pasándolo mal". En este sentido, destaca: "Los más tocados han sido los niños, que tuvieron mucho miedo al principio y luego han pasado a una fase de agobio".