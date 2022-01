¿Quién tiene razón, el colegio que recomienda que los alumnos sigan yendo siendo la madre positivo, o el que conmina a que no acudan a clase los hijos de un padre contagiado? ¿Qué deben hacer los padres? ¿Cuándo tienen que hacer cuarentena los niños? El documento que fija las actuaciones en los colegios ante un positivo es del 7 de enero, el viernes antes de la vuelta al cole tras la Navidad. Ese día el ministerio de Sanidad acordó con las comunidades autónomas que los alumnos de Infantil y Primaria (menores de 12 años) no tienen que guardar cuarentena cuando hayan tenido contacto con un contagiado en el colegio. Sólo harán cuarentena los alumnos de las clases en las que haya más de cinco positivos.

El documento que regula las cuarentenas en los centros escolares se titula Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2, y está fechado el 8 de enero de 2022. Es decir, que esta normativa se aplica, en teoría, antes los casos de covid-19 en centros educativos. Explica lo siguiente: "Debida a la alta circulación del virus y al principio de priorización de la presencialidad en los centros educativos, no se aplicarán medidas dirigidas al cierre de un aula si no hay al menos una agrupación de 5 o más casos confirmados en la misma o un 20% de los alumnos. (...) Ante la aparición de un primer caso en un aula y hasta un total de 4, los alumnos y alumnas de los niveles educativos de infantil y primaria no realizarán cuarentena (a excepción de las personas con inmunosupresión)".

Leyendo los documentos de Sanidad, queda claro que si los niños entran en contacto con un positivo dentro del colegio, no tendrán que hacer cuarentena, pero que no se especifica lo mismo respecto a si son contacto estrecho de un contagiado fuera del cole. Se podría deducir que tras un contacto con un positivo fuera del colegio un niño no vacunado sí debe guardar cuarentena. Pero preguntado al respecto, el ministerio de Sanidad no había dado una respuesta a NIUS a la hora de cierre de esta noticia.