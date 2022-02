El Congreso pide que se investigue cómo afecta la vacuna de la covid a la menstruación

Ha censurado que cuando esas alteraciones en la menstruación debido a la vacuna se reportan al Sistema Nacional de Salud, "no se recogen esos efectos secundarios porque se consideran que no tienen importancia".

Desde Vox, su diputado José Luis Steegmann ha hecho hincapié en algunos efectos adversos de esos anticonceptivos, como la posibilidad de padecer cáncer de próstata. Óscar Clavell, diputado del PP, ha calificado de "una cortina más de humo" la propuesta y ha reprochado a PSOE y Unidas Podemos que no incluyeran en los Presupuestos una partida para ello. "Mientras se habla de esto, no se habla de lo que preocupa, que es la subida de la cesta de la compra, del gas, de la gasolina, etc..." ha añadido el diputado popular que, sin embargo, ha dado su voto favorable a la proposición no de ley.