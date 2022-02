Consejos para compensar el retraso del lenguaje en niños por el uso de la mascarilla

Algunos niño s están teniendo problemas de lengua je debido al uso de las mascarillas. Hay expertos que avisan de que su uso en interiores mantiene alejado al virus pero también está alejando la comprensión de los más pequeños a la hora de aprender a vocaliza r, una consecuencia directa de no ver cómo se modula la boca.

"Hay muchos fonemas que al no ver la posición de la boca les cuesta mucho más, nos estamos dando cuenta que hay retrasos en el lenguaje y dificultades de articulación, antes ya había casos, pero ahora s e han acrecentado , creemos que es por el uso de la mascarilla", explica la experta.

En el caso de los más pequeños el problema no viene porque ellos la lleven, es por lo que ven o mejor dicho, por lo que no ven. Los menores de seis años no están obligados a taparse la boca pero sus maestros sí.