Contagiado de delta y vacunado, ¿puedo caer con ómicron?: "Es tan contagiosa que va a por todos"

Alfredo Corell, Catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, asegura que ómicron no está respetando a los vacunados, con una u otra vacuna, con dos o con tres dosis, o a los que ya han pasado la enfermedad. "Es tan contagioso que ha contagiado a todos los perfiles posible", dice e insiste en la buena noticia; la mayoría, lo está pasando como un catarro o muchos de ellos asintomáticos. "Ahora mismo hay muchas personas auto confinadas porque se han hecho test de antígenos antes de las fiestas y han salido positivos a pesar de no tener síntomas".

El inmunólogo Marcos López Hoyos, Presidente de la Sociedad Española de Inmunología y director científico de IDIVAL explica que sí es posible contagiarse aunque no tan frecuente como parece . "Habría que determinar en cada caso cómo los pacientes respondieron a delta y a las vacunas. Podrían tener un problema de auto inmunodeficiencia que desconocen".

Muchos estudios hablan de la 'superinmunidad o la inmunidad híbrida' de los vacunados que se infectan con la covid y que están más protegidos. Su respuesta frente al virus es mucho más robusta. Pero eso, ya ha quedado más que claro, no significa que no puedan volver a contagiarse. Y más de ómicron, la variante más contagiosa de todas hasta el momento. "Se ha visto que ómicron es mucho más transmisible y que tiene más capacidad para esquivar anticuerpos, lo que facilitaría el contagio entre vacunados y ex contagiados de SARS-CoV-2, aunque tengan una superinmunidad", dice López Hoyos.