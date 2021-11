Los contagios se duplican en España y empieza 'el cerco' a los no vacunados

Los contagios de coronavirus en España se han duplicado en algo más de medio mes , de acuerdo a los datos del Ministerio de Sanidad. Este fin de semana han sido 9.798 notificados, mientras que en el penúltimo de octubre fueron 4.485 —el último incluyó el festivo de Todos los Santos—. Varias comunidades han puesto el foco sobre los no vacunados. Valoran el uso obligatorio del certificado covid: vacunación o prueba negativa.

Los hospitalizados encadenan dos semanas de subida lenta y están en 2.180. Han superado los dos millares por primera vez desde el 8 de octubre. No obstante, la presión asistencial sigue en nivel de nueva normalidad: un 1,77% de camas están ocupadas por el patógeno a nivel nacional. Las unidades de cuidados intensivos también han sufrido una subida y están en 427. El porcentaje nacional de plazas (4,68%) llenas sigue en nueva normalidad. Pero La Rioja (13,21%) está en riesgo alto. La mayoría de los ingresos corresponden a personas que no han recibido la profilaxis .

Territorios como Galicia, Murcia y Cataluña piden el certificado para acceder a discotecas, entre otros espacios. La medida no es generalizada en España. La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha no se la han planteado. Otras como Andalucía la estudian; Comunidad Valenciana y Aragón esperan el visto bueno de la Justicia. El problema es que ese 10% de no inoculados esté junto, tal y como explica a NIUS el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Óscar Zurriaga.