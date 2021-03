“Contamos 356 campanadas cada noche”: el reloj del Ayuntamiento de A Coruña desquicia a los vecinos

Raquel lleva diez días sin pegar ojo. Las campanas que marcan el ritmo del tiempo en el Ayuntamiento de A Coruña le impiden conciliar el sueño. El reloj suena, religiosamente, una vez cada quince minutos . Pero lo peor se produce, dice, cada vez que la manecilla alcanza la hora. “A las diez de la noche tenemos veinte campanadas; a las once, veintidós; y a las doce son veinticuatro. Suenan doce campanadas, hay un descanso de treinta segundos y vuelven a sonar”, describe Raquel Valiño, cuya casa se encuentra a unos veinte metros del palacio municipal de María Pita.

El reloj de la que es la plaza más céntrica de A Coruña llevaba tiempo averiado. Se había congelado justo antes de la pandemia, después de un siglo funcionando. Una empresa se encargó de reparar la maquinaria y hace diez días recuperó su sonido. Por el día, no molesta. Pero por la noche, dicen los vecinos, el campaneo es insoportable. “Acostarse es sinónimo de tensión y estrés. Yo nunca me acuesto antes de las doce de la noche porque sé que las veinticuatro campanadas me van a despertar. Aguanto hasta que suenan y luego intento dormir, pero es una tortura”, sostiene esta vecina.