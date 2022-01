Por qué ya no es tan importante contar caso a caso todos los contagios

La incidencia de la covid-19 está desbocada y no solo en España. Más de un millón de personas se contagian al día con el SARS-CoV-2 en el mundo . Los casos siguen batiendo récords y copando titulares, aunque este indicador ya no es tan determinante para medir la situación epidemiológica. ¿Por qué? Principalmente por dos razones: vacunas y ómicron.

En España, el 90% de la población diana cuenta ya con la pauta completa de vacunación y, aunque las vacunas no evitan la infección, sí cumplen con su objetivo que es eliminar, en un alto porcentaje, el riesgo de hospitalización, ingreso en UCI y muerte.

Se puede ver en las gráficas. A pesar del altísimo número de contagios, los casos graves de la enfermedad, aunque también van creciendo, no lo hacen de forma acompasada a la incidencia como ocurría con anteriores olas donde no había tal porcentaje de inmunizados. De hecho, Sanidad modificó los parámetros del conocido semáforo covid , elevando la tasa de incidencia considerada como nivel de riesgo y dando más peso a la de hospitalizados e ingresados en UCI.

" Probablemente el coronavirus acabe causando no covid sino un catarro ", explicaron los reconocidos virólogos Adolfo García Sastre y Ana Fernández Sesma . Virus que infectan y se replican sin causar síntomas graves, salvo a las personas que tienen patologías previas o el sistema inmunológico comprometido. ¿Se está cerca ya de ese punto?

Desde luego, según el jefe de enfermedades infecciosas y microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, José Luis del Pozo , se ha alcanzado un "punto de inflexión". La nueva variante presenta síntomas más cercanos a una enfermedad endémica como un catarro estacional o una gripe, "por lo que las reglas del juego tienen que cambiar, claramente". Por ejemplo, argumentó, uno no se hace una prueba diagnóstica para ver qué virus le ha causado una gripe , aunque eso no quita para que se establezca una red de vigilancia.

De hecho, no se están contando todos los casos existentes. Por ejemplo, los positivos de covid detectados por test autodiagnóstico de comunidades como Madrid no se están registrando en las cifras a nivel nacional. "Son contabilizados en la Comunidad de Madrid pero no se integran como casos positivos a nivel nacional", reconoció la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Así que la incidencia del SARS-CoV-2 en Madrid es en realidad mucho más elevada de lo que reflejan los datos, que la sitúan por encima de los 2.200 casos por cada 100.000 habitantes. En todo caso, la tasa de ocupación hospitalaria está en el 24% y el porcentaje de camas UCI ocupadas se sitúa en el 18%.