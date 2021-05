El contraste de la España posalarma: botellones masivos frente a vacunaciones masivas

"No sabía que vacuna me iban a dar hoy, pensaba que era AstraZeneca", confiesa a NIUS, con cierto alivio. "Soy una persona muy racional, soy muy pro-ciencia, pero soy humana", asegura. A Susana le citaron a través de un SMS enviado a su teléfono móvil, pero no le informaron de qué vacuna iba a recibir. "Nos lo han dicho en cola y en ese momento ha habido seguridad, hay cierto resquemor", afirma.