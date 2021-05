El coronavirus ha matado a 10 millones de personas, según The Economist

El covid ha costado la vida de 10 millones de personas, según los cálculos de la revista The Economist . Este semanario, uno de los más influyentes del mundo, por la calidad de sus datos y su capacidad de análisis global, ha trabajado con 121 variables para crear un modelo que cubre los “agujeros negros” de las estadísticas oficiales de muertes registradas por covid.

La cifra de 10 millones de muertos triplica el recuento oficial situado este 13 de mayo en 3.300.000 fallecidos . Las estimaciones de The Economist van más allá de los datos en bruto. “El descubrimiento más importante de nuestro trabajo es que la covid-19 ha atacado a los pobres más de lo que se creía”, dicen en el artículo titulado ’ 10 millones de razones para vacunar el mundo ’.

La covid ha matado más en los países más pobres

6,7 millones de muertes sin registrar

Las tasas de mortalidad han sido muy altas en algunos países ricos, constata The Economist, pero “ la inmensa mayoría de los 6.7 millones de muertes que nadie ha registrado se dieron en países pobres o en vías de desarrollo”. En Rumanía e Irán el “exceso de mortalidad” dobla de largo el número oficial. En Rusia es 5,1 veces mayor. En Egipto es 13 veces más alto.

“ India , donde 20.000 personas están muriendo al día, no es una excepción. Nuestras cifras indican que, al poner el número de muertes en relación con la población de un país, la pandemia en Perú ha sido 2,5 veces peor que en India”, apunta el semanario británico.

El exceso de mortalidad en España duplicaba las muertes oficiales por covid

Más muertos por habitante en los países ricos

Sin embargo, pese a atacar a los lugares más pobres del mundo con una fuerza mucho mayor que la que se creía, en la relación de muertes por población son los países más ricos los que han sufrido más. Según el modelo de The Economist, la media de muertos por millón en Asia y África es la mitad de la que ha tenido Europa .

La clave está en la edad

¿Cómo ha sido posible pese a que en muchos de estos países no se ha impuesto un confinamiento tan estricto como en Europa? The Economist lo atribuye a que muchos de estos países tienen una población más joven . Si dos países tienen el mismo nivel de atención sanitaria, el que tenga una población más envejecida sufrirá más mortalidad.

“El virus se está propagando con facilidad entre la población más joven -como se ha visto en los estudios de seroprevalencia que han detectado un porcentaje más alto de infección en Afganistán e India que en Europa o América -, anota la revista. “Esto indica que hay muchos casos no fatales de covid, lo que a su vez puede convertir en un problema en estos países la llamada covid larga, las secuelas de la enfermedad. También significa que el virus está encontrando muchas oportunidades para mutar”.

El extraordinario valor de la vacunación

La única manera de detenerlo es la vacunación. “El mundo no se puede quedar de brazos cruzados mientras la gente se muere porque no tiene una vacuna cuyas dos dosis salen a 4 dólares. Cuesta pensar en un mejor uso de los recursos que no sea la vacunación.