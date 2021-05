Dos nuevas muertes por coronavirus en residencias catalanas donde había trabajadores no vacunados

La Asociación Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía una investigación de los hechos

Los empleados no han sido vacunados por voluntad propia o porque pasaron la enfermedad en los últimos seis meses

Dos nuevas muertes en una residencia de ancianos por coronavirus. Ha sucedido en el centro Zolio Feliu de la Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) donde un brote ha provocado dos fallecimientos y ha afectado a 33 de los 55 residentes del centro, la mayoría asintomáticos aunque uno de ellos continúa hospitalizado, según la conselleria de Salut. De los 56 empleados del centro, 10 no estaban vacunados.

El caso no es aislado, la semana pasada moría una anciana con pluripatologías en una residencia Pla de Martís de Esponellà a raíz de otro brote detectado en abril. Afectó a cinco empleados sin vacunar de una plantilla de 37 trabajadores y a 17 residentes. La Generalitat confirmó que un total de 17 trabajadores de la residencia no se habían vacunado, algunos de ellos por protocolo - habían pasado la enfermedad hacía menos de seis meses y destinan la dosis a otros pacientes - el resto decidieron no vacunarse por voluntad propia.

La conselleria de Salut y la Agència de Salut Pública aseguran que siguen los brotes de cerca pero crece la preocupación entre los familiares que vuelven a ver los geriátricos como un lugar poco seguro. La asociación Defensor del Paciente ya ha presentado una petición de investigación ante la Fiscalía. Quieren que tanto la Generalitat como los centros paguen por un comportamiento que consideran inaceptable: “Hay 17 trabajadores (en la residencia de Esponellà) que están con personas de altísimo riesgo y no se han querido vacunar. No entendemos cómo la administración y la propia residencia no han tomado medidas y no los han despedido”, explicaba a Nius Carmen Flores, su presidenta.

El 20% de los empleados no se han vacunado

Según la plataforma de familiares de residentes 5+1, el 20% del personal que trabaja en residencias catalanas han elegido no vacunarse. “Muchos de estos nuevos casos en las residencias un trabajador no vacunado. El virus en una persona joven puede pasar inadvertido pero en una de estas personas con pluripatologías puede suponer la muerte, como ha sucedido”, explica la portavoz de la entidad María José Carceler.

Cataluña permite el acceso de familiares a las residencias desde hace semanas, estén o no vacunados, pero la normativa es estricta: “Entramos con EPIs y el residente también lleva EPIs, apenas mantenemos contacto físico”, comenta Carceler, “mientras que los trabajadores los lavan, los cambian, les dan de comer y entran y salen de la residencia para hacer su vida, están expuestos al contagio”, añade. Preocupados por la situación, la entidad lleva pidiendo una reunión con la Generalitat desde abril, cuando saltó el primer caso, pero no han recibido respuesta.

Priman el derecho a la libertad y a la intimidad

Mientras los familiares de los residentes están preocupados por la exposición de los ancianos al virus, la decisión personal sobre la vacuna entra en conflicto de derechos. “Jurídicamente no se puede obligar a nadie a vacunarse. El paciente tiene derecho a la vida y a su protección pero el trabajador tiene derecho a la intimidad y a la libertad”, explica la letrada Matilde Barra, abogada del Defensor del Paciente.

Pese a que a los trabajadores se les podría reprochar cuestiones éticas al decidir no vacunarse, legalmente prevalece su derecho a la libertad. Sin embargo, los familiares entienden que la responsabilidad recae sobre la empresa, es decir, la residencia: “Tiene que garantizar que se cumplan todas las medidas de protección si saben que hay trabajadores sin vacunar”, explica Barra. “Incluso pueden trasladar a los no vacunados para que no estén en contacto con pacientes vulnerables”, añade.