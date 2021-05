Madrid levantará el toque de queda y cerrará la hostelería a las 00.00 tras el fin del estado de alarma

Tras seis meses, decae el estado de alarma que se inició el 25 de octubre , y los ciudadanos de Madrid, al igual que los de otras comunidades autónomas, podrán volver a hacer algunas cosas que estaban prohibidas durante este tiempo excepcional. La Comunidad de Madrid ha especificado que a partir del domingo 9 de mayo no habrá toque de queda, y se permitirán las reuniones en domicilios.

" No existe cobertura jurídica para que Madrid recorte derechos fundamentales como de libre circulación o de reunión", ha apuntado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Por eso van a publicar una orden en el boletín de la región que estarán en vigor desde las 00h del 9 de mayo, y que establece las siguientes normas:

De esta forma, Madrid no pedirá prorrogar el toque de queda que está vigente hasta el 9 de mayo. La Comunidad tendría que pedir autorización judicial para limitar la hora de permanencia en las calles.

Autorización judicial para confinar zonas básicas de salud

El consejero de Justicia madrileño, Enrique López, ha explicado que limitar la movilidad de toda la región, independientemente de si hay elevada incidencia o no, no se puede comparar con establecer esa misma limitación en zonas con muchos contagios acreditados. Ha argumentado que hay precedentes legales en los que los tribunales han rechazado la limitación de un derecho fundamental por desproporcionada, al no ir acompañada de una razón de riesgo de expansión del virus.