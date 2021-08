Las embarazadas responden al llamamiento a vacunarse de la covid ante la gravedad de los síntomas

La estrategia del Ministerio de Sanidad recoge desde mayo la recomendación de inmunizar a las embarazadas con vacunas ARNm (Pfizer y Moderna) y según sostiene "no existe contraindicación" para vacunarse en ningún trimestre. Pero no todas las voces lo ven del mismo modo.

No le sorprende que haya habido cambios de criterio porque, dice, es una situación completamente nueva en la que las autoridades van tomando decisiones en la medida en la que tienen nuevas evidencias. "Sé que en las vacunas lo que hay que hacer es calcular el riesgo y el beneficio. Y pienso que enfermar en invierno me podría afectar mucho", explica a EFE.

La fase en la que se buscaba comprobar la efectividad ya ha terminado , aunque por el momento no tienen los resultados. Sin embargo, es probable que el siguiente estadio no se pueda llevar a cabo porque el reclutamiento de voluntarias está siendo muy complicado.

Así ha sucedido en Canarias, donde el 47 por ciento de las embarazadas tiene al menos una dosis puesta, el 8 por ciento están citadas para la primera cita, un 2 por ciento ha registrado que no quiere o no procede vacunarse y un 43 por ciento no están vacunadas ni citadas ni se ha registrado que no quieran hacerlo.