Los Parejo, una familia al completo con covid persistente: "Tras año y medio así, solo esperamos un milagro"

El coronavirus está dejando huella en muchas familias, como la de Belén y Eduardo , un matrimonio de Villanueva de la Serena, en Badajoz, a los que la enfermedad les ha cambiado la vida. “Teníamos una rutina llena de actividades, el baile siempre ha sido mi gran hobby y ahora no puedo hacer nada”, cuenta a NIUS Belén Parejo, de 42 años.

La impotencia y la frustración de no reconocerse en el día a día la acompañan. “Al mínimo esfuerzo me asfixio y tengo muchísima tos. Si limpio o hago alguna actividad, al día siguiente tengo que estar en cama”, relata Belén. Tose mientras hacemos la entrevista y, reconoce, que ya es su compañera de viaje.

Lo que lleva peor es la preocupación por su hija Claudia, de 7 años, que también se contagió y, aunque a nivel respiratorio no tuvo nada, sí le ha dejado otras secuelas. “Taquicardia, diarrea, tiene dolores de cabeza, cansancio extremo, dolores musculares y problemas de atención. Mi hija no puede jugar sin saber que luego va a estar en cama o tomarse un paracetamol. Iba a zumba, a bailes regionales, a ballet y ahora no veo que en septiembre vaya a poder hacerlo”, lamenta Belén. A ella también le diagnosticaron covid persistente.