Covid persistente en menores: "Hemos pasado de tener un adolescente a tener un anciano en casa"

"Había perdido completamente la memoria, no sabía ni atarse los cordones", explica la madre de una joven con covid persistente

El Hospital Germans Trias de Badalona está tratando a 100 menores con covid persistente

"Con 7 años mi hija ha estado cuatro meses sin ir al colegio, no podía ni levantarse de la cama", dice otra madre"

Claudia tiene 16 años y ya ha pasado dos veces por el psiquiatra. Está cansada no, agotada, tiene pérdidas de memoria, falta de atención, dolores en cualquier parte del cuerpo, y en ocasiones le falta el aire y se ahoga. Así, su madre Mónica Portella, ha apuntado más de 87 síntomas. Finalmente y tras muchos meses de ir de médico en médico, Claudia está diagnostica de covid persistente.

Es una enfermedad que no se asocia con menores, por eso a nadie se le ocurrió hacerle una PCR y cuando la hicieron ya era tarde porque daba negativo y no tenía anticuerpos. Así que el diagnóstico fue ansiedad y la mandaron a psiquiatría. Cuando su madre vio que los síntomas cuadraban con el covid persistente decidió recurrir a la privada para hacerle una prueba de inmunidad celular. "Sí, Claudia había pasado la covid y tuvimos que volver a empezar".

"Había perdido completamente la memoria, no sabía ni atarse los cordones"

Desde enero, esta adolescente está encerrada en casa con 16 años. No ha vuelto a ir al colegio, había días que no podía ni moverse, se mareaba y perdió completamente la memoria, tanto, que no sabía ni atarse los cordones. "Eso es demoledor para una madre, sentía mucha impotencia".

"Aun así ha acabado cuarto de la ESO aprobando todo”, explica su madre. "Pero el camino está siendo muy difícil. Me he buscado yo la vida para cada síntoma que tenía Claudia. Para la memoria la hemos llevado a un hospital de Barcelona para hacer rehabilitación, para las taquicardias a un cardiólogo, y así sucesivamente", denuncia Portella que asegura que se ha sentido totalmente incomprendida en el médico; diagnosticar ansiedad es lo más fácil y lo más rápido”.

Claudia ha dejado de hacer deporte y cualquier actividad propia de su edad. "Esta enfermedad se está cronificando y no veo que nadie ponga una solución. ¿Tú sabes la cantidad de niños que puede haber con estos síntomas, y que no sepan que lo que tienen es covid persistente?", se pregunta Portella.

Según una encuesta reciente, que ha llevado a cabo el Instituto Valenciano de Pediatría junto con la de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap) han recabado, de momento, 606 casos de consultas de pediatría de toda España y, de los que han pasado covid, un 22% padecen covid persistente, esto es uno de cada cinco niños.

Un hospital de Badalona está tratando a 100 menores con covid persistente

Hace ya siete meses que el Hospital Germans Trias de Badalona, decidió crear una unidad especializada en covid persistente pediátrica, precisamente por el impacto creciente que observaban entre los menores. María Méndez, Jefe de Servicio de Pediatría y Coordinadora Unidad de Covid Persistente, asegura que en el hospital están tratando ya 100 menores. "Muchos han pasado el covid con síntomas leves, algunos notan los primeros síntomas nada más terminar la enfermedad y otros, incluso, tardan hasta dos meses en notarlos", explica Méndez.

"Los síntomas más incapacitantes que tienen en común casi todos los pacientes y que les impiden hacer una vida normal son el cansancio, a veces extremo, y la fatiga. Algunos solo pueden ir del sofá a la cama y vuelta, llevan meses sin hacer extraescolares o acudir al colegio", asevera. "Muchos padres dicen, 'he dejado de tener un adolescente en casa para tener un anciano". Además, Méndez enumera los síntomas, porque ninguno de ellos sufre solo uno, siempre son varios como: temblores, taquicardia, palpitaciones, dolores de cabeza, incapacidad para respirar, falta de memoria y concentración, incluso trastornos cognitivos. "Estos síntomas son reales".

Y esto les preocupa mucho, sobre todo ahora que hay un contagio masivo de jóvenes. "De cara a finales de verano, tenemos miedo de que empiecen a llegar casos que se están contagiando ahora y que puede ser difícil atender a todos. Los jóvenes deberían ser conscientes de esto, deben ser prudentes porque esto también les puede pasar a ellos. Cuando el número de contagios es tan alto, toca que alguno acabe hospitalizado. Y claro que pueden acabar en la UCI, aunque sea un porcentaje pequeño, si hay muchos jóvenes que se infectan, son muchos los que tendrán problemas", afirma.

Con siete años también se puede tener covid persistente

Belén Parejo, sabe perfectamente a lo que se refiere. Su hija de siete años, que también se llama Claudia, tiene covid persistente. "Nos contagiamos toda la familia y mi hija empezó a estar fatal. Estuvo ingresada durante semanas hasta que la estabilizaron y nos dieron el alta, pero no ha terminado nunca de estar bien. Se ha pasado cuatro meses en casa, sin poder ir a colegio. "Se le descompensaron los niveles de coagulación y la lista de síntomas ha superado la veintena y lejos de mejorar va en aumento".

"Ahora tiene unas ojeras como si hubiera estado tres días sin dormir, está muy pálida y muy cansada. Sigue con la diarrea, taquicardias, arritmias, dolores de cabeza y dolores musculares, problemas de memoria, de concentración. Ella es muy fuerte y prefiere salir a jugar, a pesar de que luego sabe las consecuencias. El dolor es fuerte y tendrá que tomar más paracetamol. No queremos que piense que es una niña enferma. Aunque lo es".

Cada síntoma tiene algo que ayuda a que no duela tanto, pero es diario. "A Claudia le hacen un seguimiento constante y los niveles están bien, pero ella no", dice su madre. Al final, en mayo, la pediatra decidió que quizá era buena idea que volviera al colegio. "Ella está más animada pero no es la de antes. Ha sacado el curso aunque con el doble de esfuerzo que el resto".

Ellos han tenido suerte, desde el principio han sido diagnosticados con covid persistente, pero otros no. "Hay médicos que piensan que tienes una depresión o problemas mentales o que no quieres trabajar. Pedimos que haya una unidad Covid Persistente para que no vayas de médico en médico, para que solo te trate uno", dice la madre de Claudia. Ahora, esta pequeña ha añadido un nuevo síntoma: la difonía. "Pierde la voz y esta tres días casi sin hablar. Todos nos dicen: ten paciencia, pasará, pero ¿cuándo?", se pregunta Belén Parejo.

Varios estudios lo avalan

El primer estudio, publicado a finales de 2020 en Suecia, presenta cinco casos de niños entre nueve y 15 años. La clínica descrita persiste más allá de los seis u ocho meses, parecida a la de los adultos y supone un cambio en su calidad de vida.

Un estudio italiano en enero de 2021 presenta 129 pacientes pediátricos entre seis y 16 años. Más de la mitad tenía algún síntoma tras cuatro meses de superar la infección aguda y casi la mitad veían afectada su vida diaria.

Un grupo de expertos en Australia mostró el seguimiento entre tres y seis meses de 151 pacientes de una media de edad de tres años. Concluyen que el 8% presenta síntomas más allá de las tres primeras semanas de infección, pero que se recuperan antes de la octava.