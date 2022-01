La covid pierde el 90% de capacidad de infectar en los primeros 20 minutos en el aire

Este hallazgo resalta la importancia de la transmisión de la covid en las distancias cortas y vuelve a situar el distanciamiento físico y el uso de mascarillas como los medios más efectivos para prevenir la infección . La ventilación, aunque es importante, es probable que tenga un impacto menor, según revela este estudio publicado por The Guardian.

"La gente se ha centrado en los espacios mal ventilados pensando en el peligro de la transmisión aérea dentro de una habitación. No digo que eso no suceda, pero creo que el mayor riesgo de exposición es cuando estás cerca de alguien ", asegura el profesor Jonathan Reid, director del Centro de Investigación de Aerosoles de la Universidad de Bristol y autor principal del estudio.

" Cuando te alejas, no solo se diluye el aerosol, sino que también hay menos virus infeccioso porque el virus ha perdido infectividad (como resultado del tiempo)", destaca.

Hasta ahora, nuestras suposiciones sobre cuánto tiempo sobrevive el virus en pequeñas gotas en el aire se han basado en estudios que implicaron rociar virus en recipientes sellados que giraban para mantener las gotas en el aire. Usando este método, los investigadores estadounidenses descubrieron que el virus infeccioso aún podía detectarse después de tres horas . Sin embargo, tales experimentos no replican con precisión lo que sucede cuando tosemos o respiramos.

El estudio, que aún no se ha publicado en su totalidad ni ha sido revisado por pares, demuestra que el virus no sobrevive mucho tiempo fuera del ambiente cálido y húmedo de los pulmones y pierde su potencia rápidamente en la naturaleza. Las partículas del virus en el aire pierden agua rápidamente y se secan - interrumpiendo la capacidad del virus para infectar células humanas-, pero la velocidad a la que lo hacen depende de la humedad relativa del aire circundante.

Sin embargo, la temperatura del aire no hizo ninguna diferencia en la infectividad viral, lo que contradice la creencia generalizada de que la transmisión viral es menor a altas temperaturas .

"Significa que si me reúno con amigos para almorzar en un bar hoy, el riesgo principal probablemente sea que yo se lo transmita a mis amigos, o que mis amigos me lo transmitan a mí, en lugar de que lo transmita alguien al otro lado de la habitación", dijo Reid. "Esto destaca la importancia de usar la mascarilla en situaciones en las que las personas no pueden distanciarse físicamente", agregó.