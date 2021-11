Si queremos evitar una sexta ola, miremos al Reino Unido, el 'laboratorio covid' europeo

Primera lección: las vacunas, por si solas, no pueden acabar con las infecciones si no se acompañan con medidas adicionales. "Las vacunas están haciendo justo lo que se supone que deben hacer", afirma Susan Butler-Wu, del LAC+USC Medical Center de Los Ángeles. "Pero, ¿por qué no les damos una oportunidad de mejorar combinándolas con otras medidas?", se pregunta.