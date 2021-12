El covid hace retroceder 10 años la salud cardiaca y recupera infartos de hace tres décadas

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus , sobre todo en los momentos más duros del confinamiento, ha r etrotraído unos diez años la salud cardiovascula r y se han visto corazones "terriblemente dañados", con infartos que no se observaban desde hacía tres décadas.

"Nos ha llamado mucho la atención la aparición de arritmias en este tipo de paciente joven, no sabemos si asociadas a que no tenían oxígeno suficiente o a que el propio virus facilitaba eso", ha indicado Florenciano, quien ha añadido que también "hemos tenido trombosis a varios niveles, cosa que no es muy frecuente".