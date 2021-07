La variante delta reabre el debate de la tercera dosis de Pfizer contra la covid

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, explica que, de momento, la tercera dosis no es necesaria: " Los estudios sobre infección natural indican que los anticuerpos, aunque van cayendo, a los 11 meses aún los tiene mucha gente. Y además se ha visto que a los 8 y 11 meses hay células T memoria y células B memoria que provocan que si vuelves a estar en contacto con el virus produces anticuerpos a toda máquina y te protege. Y aparte hay otro tipo de células que duran en el organismo años, a veces para toda la vida, que también ayudan al cuerpo a defenderse de infecciones como la del coronavirus".

De hecho, la inmunidad celular está demostrando, con el paso del tiempo, ser un arma muy potente contra este coronavirus. Tanto, que ya se anuncian vacunas de nueva generación centradas en estimular más esta línea de defensa, la celular. Es más, cuando se ha estudiado la respuesta de las células T se ha visto, entre otras cosas, que es capaz de hacer frente a variantes del virus que, sin embargo, debilitan la respuesta de anticuerpos. Esto aún no se ha experimentado con la variante delta , que es la que abre de nuevo el debate de si se debe reforzar la inmunidad mediante anticuerpos y, por lo tanto, poner una tercera dosis de vacunas que los generen.

La Organización Mundial de la Salud también llama, de momento, a la calma: ha dicho que no está claro si las vacunas de refuerzo covid-19 serían útiles para mantener la protección contra el virus, y que "la evidencia sobre la utilidad de la vacuna de refuerzo de Covid es limitada" .

"Realmente no hay ninguna indicación para un tercer refuerzo o una tercera dosis de una vacuna de ARNm, dadas las variantes que tenemos circulando en este momento", ha señalado Céline Gounder, especialista en enfermedades infecciosas del Bellevue Hospital Center en Nueva York, según recoge The New York Times. "De hecho, muchos de nosotros nos preguntamos si alguna vez necesitará refuerzos".