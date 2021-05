Críticas en la comunidad científica a la decisión de combinar Pfizer y AstraZeneca: "La pifia será recordada"

El estudio encargado por Sanidad a Instituto de Salud Carlos III avala la administración de la segunda dosis de Pfizer a personas ya vacunadas con AstraZeneca y el Gobierno ha impulsado en la Comisión de Salud Pública esta solución para los cerca de dos millones de personas que se quedaron con una dosis administrada del fármaco británico. Sólo queda decidir si se deja o no que a título individual se permita a estas personas que elijan completar su pauta vacunal con AstraZeneca.

Mientras, se van sumando nombres de relevancia en la comunidad científica que c ritican el estudio en el que se ha basado esta decisión. Un ensayo en el participaron 600 personas . Entre las voces de alarma está el experto en enfermedades infecciosas Oriol Mitjà y también el divulgador Ignacio López-Goñi o el farmacoepidemiólogo de la Universidad de Oxford Daniel Prieto-Alhambra. Desde hace tiempo, varios expertos han sugerido que la decisión de combinar Pfizer y AstraZeneca estaba tomada y que el ensayo clínico carecía de fundamentos para sustentar las conclusiones que se buscaban.

Oriol Mitjà pide a Darias que explique por qué han decidido usar Pfizer

El especialista en enfermedades infecciosas Oriol Mitjà ha abierto un hilo en Twitter en el que tacha de incompresible que Sanidad haya decidido administrar la segunda dosis con Pfizer basándose en un estudio que no responde a los efectos secundarios de la combinación de ambas vacunas .

El médico catalán recuerda que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aseguró que era "muy seguro" administrar la segunda dosis de AstraZeneca a personas que no han tenido trombos después de la primera y arroja la muestra de 8 millones de británicos frente a los 600 del Carlos III. También considera "el súmmum" que se "deje elegir a los ciudadanos" la vacuna que se administrarán.

López-Goñi: "No vale usar los controles de otro experimento"

El microbiólogo y divulgador científico Ignacio López Goñi apunta que el estudio en el que se ha basado Sanidad no ha establecido grupos para poder comparar el resultado de las diferentes combinaciones posibles de vacunas ( como sí ha hecho el de Oxford ): "Si quieres sacar conclusiones, TODO experimento debe tener SIEMPRE sus propios controles y no vale "usar" los controles de otro experimento" , ha dicho.

Prieto - Alhambra: "Desconocimiento increíble"

El profesor de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford Daniel Prieto-Alhambra cree que las conclusiones del estudio Combivacs son " una locura porque el ensayo no tiene potencia para mirar la eficacia ni la seguridad ", ha escrito en un hilo de su cuenta de Twitter. ""Decir que una mezcla de vacunas es segura con una muestra de 600 pacientes demuestra un desconocimiento increíble de cómo se estudia la seguridad de las vacunas. En resumen, es un despropósito", ha asegurado y no entiende "el bombo que se está dando a este estudio".

Macip: "Poner la segunda dosis de AZ es seguro, el resto no lo sabemos"

El investigador de la universidad de Leicester, Salvador Macip, no ve "ninguna lógica científica" en el estudio. Macip se ha mostrado "muy contento" de vivir en Reino Unido donde le pondrán la segunda dosis de AstraZeneca "sin dudarlo ni ofrecerme alternativas no validadas científicamente", ha dicho. Considera que "no es justo" que se traslade la responsabilidad de elegir entre Pfizer y AstraZeneca a los ciudadanos a la hora de ponerse la segunda dosis.