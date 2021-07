El cuadro clínico de los muertos en la quinta ola de covid: mayores de 50 años con otras enfermedades

Según los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, en la última semana han muerto cerca de 40 pacientes. Según los datos con fecha de muerte registrada, que no son todos, no hay fallecidos con edad inferior a los 50 años. Además, los profesionales sanitarios explican que la mayoría de pacientes que mueren no están vacunados o tan solo tienen una dosis de la vacuna. "Estamos viendo que en la UCI está ingresando gente que no ha recibido la vacuna, o gente que ha rechazado vacunarse", asegura Gabriel Heras, médico de UCI.