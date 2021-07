¿Deberían ser obligatorias las vacunas contra el coronavirus? El particular caso de Estados Unidos

Pero nada basta. El país parece toparse con el techo de quienes dudan o directamente no creen en las vacunas, un número que alcanza el 11% entre el primer grupo y un 18% en el segundo, según una encuesta reciente de la cadena CBS. Es también un asunto político: si entre los votantes republicanos un 29% dice que no se vacunará, en los demócratas esa opinión no supera el 5%. En ese contexto, expertos como Eric Topol han pedido una autorización completa para los fármacos, que hasta ahora solo tienen una de emergencia. La aprobación de urgencia, dice el investigador en The New York Times, puede hacer que mucha gente siga esperando todavía el visto bueno completo de la FDA, que tanto Pfizer como Moderna ya han solicitado.