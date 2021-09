Cuándo empieza cada comunidad autónoma a vacunar a los inmunodeprimidos con la tercera dosis

Así lo ha confirmado el consejero de Salud y Familias, Javier Aguirre, que asegura tener todo listo para afrontar sobre la marcha esta novedad en el plan de vacunación . "No hay problemas de dosis ni de presión de volumen por lo poco que falta de población diana, así que tenemos suficiente personal para movilizarlo y empezar a poner la tercera vacuna en los hospitales a personas que tienen una patología determinada que les provoca un menor desarrollo de su sistema inmunológico, o bien a consecuencia de dicha patología o bien adquirido como consecuencia de tratamientos como la quimioterapia", ha explicado.

La Junta está haciendo un estudio de seroprevalencia en las residencias para estar preparados para administrar también allí la tercera dosis en el momento en que lo apruebe el ministerio. No se hará hasta que no se haya coordinado todo con la Comisión Nacional de Salud. Esos pacientes no tendrán que ir a los hospitales, se les va a vacunar en las propias residencias.