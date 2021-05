Expertos avalan el final de la mascarilla obligatoria en exteriores a partir de julio

La ciudadanía comienza a impacientarse

Ya el pasado 17 de mayo, Simón, avanzó que "es muy probable" que "en no muchos días" se pueda relajar la mascarilla en exteriores. Sanidad ha confirmado a NIUS que es un tema que será estudiado por la Ponencia de Alertas y llevado al Consejo Interterritorial, pero que aún no hay fecha para tratarlo.

Armengol ha asegurado que el Govern continúa planteando " una desescalada lenta y rigurosa ". "En el momento que sea posible optaremos por empezar a quitando la mascarilla en el exterior", ha añadido, aunque ha advertido que "en este momento no estamos ahí".

En este sentido, ha apuntado que es muy importante "la pedagogía": "Aprenderemos a llevar la mascarilla con nosotros y en según qué espacios ponerla y en según qué espacios no, creo que vamos a ir hacia ahí".

Los expertos coinciden: debe bajar la incidencia acumulada

Ildefonso Hernández, portavoz de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria) aboga por la cautela, insiste en que de momento no se va a poner una fecha para el fin de la mascarilla ya que es contingente y pone como ejemplo lo ocurrido en Reino Unido: “Imagínate que hay un brote, como ha pasado en Reino Unido, que han tenido que modificar su desescalada. Allí, que van con un 70% de vacunación de primera dosis y allí han tenido que modificar”

Por eso insiste Hernández en que “es muy prematuro aventurar ninguna fecha. En el mes de junio no creo que haya novedades y hasta que no haya mayor estabilidad en la incidencia y que realmente veamos el camino de estar por debajo de 50 de incidencia realmente yo no plantearía nada al respecto”.