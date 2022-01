El fin de la mascarilla: tiene los días contados en exteriores, pero en interiores podría mantenerse

Los apoyos al Gobierno de coalición no están del todo cerrados. Los socios -ERC, PNV y Bildu- no se han pronunciado todavía con claridad sobre el sentido de su voto. Y los partidos minoritarios han criticado la medida. De no convalidarse este decreto, este decaería, informa María Galán.

Los expertos coinciden. "No tiene ningún sentido científico seguir con la mascarilla en el exterior. Es una medida inútil. Es una cuestión que no aporta nada para disminuir los contagios. Seguir con las mascarillas en exteriores solo tiene un sentido: no ir poniéndola y quitándola, poniéndola y quitándola. No se puede liar ni confundir tanto a la gente", reconoce Joan Carles March, investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.