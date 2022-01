Tomás Pueyo, el ingeniero que predijo la pandemia anuncia su final: "Es probable que acabe en uno o dos meses"

NIUS entrevista a quien adelantó y advirtió de la gravedad de la covid-19

"Después de esta ola de ómicron se va a pasar a una fase más endémica", asegura

El experto, una de las voces de referencia de la situación pandémica, explica por qué "es necesario relajarse"

Se le ha calificado como el "Nostradamus" de la pandemia. El hombre que, en su día, hace casi dos años, fue capaz de predecir y alertar de lo que se le venía al mundo encima. Ahora el vaticinio es otro. "Coronavirus: Game Over", fin del juego, escribe Tomás Pueyo en su blog. Afirmaciones que este ingeniero no hace desde el optimismo, sino leyendo los datos y ajustando sus conclusiones, asegura a NIUS.

Pregunta: "En un mes más o menos deberíamos poner fin a la pandemia", dice. ¿Está seguro, en qué se basa?

Respuesta: Quien diga que está seguro al 100% no sabe de lo que está hablando. La cuestión aquí es ver qué es lo más probable y creo que es probable que acabe en uno o dos meses. Después de esta ola de ómicron la pandemia se va a acabar, pasando a una fase más endémica.

P. ¿Así que esta puede ser la ola definitiva?

R. Esta ola es muy especial, porque la nueva variante es tan contagiosa y se salta la inmunidad tan bien que se va a contagiar todo el mundo. Un altísimo porcentaje de la población va a estar expuesta y los que no tengan inmunidad la van a desarrollar, por lo que al final de esta ola vamos a tener una inmunidad enorme, como nunca, ya sea por las vacunas o por ómicron. Además, la nueva variante tiene una virulencia más baja que delta o que la variante original, con lo que no va a morir tanta gente como en las últimas olas. Así se ha visto ya en Sudáfrica.

Al final de esta ola vamos a llegar con mucha más gente inmune, con un virus más difícil de parar porque es más contagioso, con más gente vacunada y, además, con el tratamiento Paxlovid que reduce las hospitalizaciones en el 90%. Así que si al principio de la pandemia moría un 1% de los contagiados, aproximadamente, ahora con un ómicron un 70% menos mortal, con unas vacunas que pueden reducir la mortalidad hasta el 90% y, además, con un tratamiento capaz de reducir la enfermedad grave en un 90%, te encuentras que en vez de morirse uno de cada 100, fallece uno de cada 100.000. Ya no es una pandemia, sino un virus como cualquier otro. De hecho, con el tratamiento y las vacunas el SARS-CoV-2 mataría de 10 a 100 veces menos que la gripe, con lo cual sería menos grave.

P. ¿Y qué pasaría si aparece una variante nueva más peligrosa?

R. La única situación en la que todo esto quedaría sin validez es si sale otra variante nueva que sea más virulenta y más contagiosa que ómicron. Ahí es donde deberíamos anticiparnos y ver qué puede pasar, aunque no suele pasar. Tenemos 200 virus de resfriados y de un día para otro no se vuelven más virulentos, no suele ocurrir. Lo normal es que surjan variantes más infecciosas a costa de la virulencia. Aunque sea poco probable, si apareciera una variante más virulenta después de ómicron ya tendríamos inmunidad de rebaño y tratamientos, con lo que aún así podríamos decir que la pandemia se acaba.

P. Entonces, ¿en un mes esto se acaba, se pasa de pandemia a endemia?

R. Mirando las curvas de contagio, más o menos se tarda un mes en alcanzar la cresta de la ola causada por ómicron y aproximadamente un mes tarde en descenderse, así que yo creo que la probabilidad de que los casos se reduzcan a 500 contagios por millón, de aquí a dos meses, es del 85%. ¿Qué significa pasar de pandemia a endemia? En la pandemia tienes que tener mucho cuidado para parar la enfermedad, pero cuando esta es endémica, no. Hay que continuar con el día a día y vivir con ella. Acaba la fase de la pandemia y empieza el momento endémico en el que no deberíamos adoptar medidas especiales que no estemos dispuestos a tener durante el resto de nuestra vida.

P. ¿A qué tipo de medidas se refiere?

R. Por ejemplo: ¿querremos cerrar colegios enteros porque algunos alumnos se infecten de coronavirus dentro de 10 años? Si la respuesta es no, tampoco deberíamos hacerlo dentro de dos meses. ¿Querremos cerrar negocios? ¿Querremos que el Gobierno requiera un pase covid dentro de 10 años para saber si estás vacunado? ¿Tendría sentido hacerlo con la gripe? A esto me refiero con el final de la pandemia, a todas las medidas que se han adoptado para pararla y que ya no van a tener sentido.

Aunque no todos van a poder relajarse, los trabajadores sanitarios (por la presión asistencial), las economías emergentes (por falta de vacunación), los niños que no estén vacunados y las personas inmunocomprometidas, van a tener que seguir adoptando medidas de protección.

P. ¿Y la mascarilla, en un mes se le podrá decir adiós?

R. Para empezar, el mandato de llevar la mascarilla por la calle es completamente inútil. Pero una cosa es el mandato gubernamental y otra la costumbre social. Hace tres años, si tú tenías síntomas de resfriado y te quedabas en casa te miraban como si fueras un vago, pero eso ha cambiado completamente. Ahora si tienes síntomas, sabes que tienes que quedarte en casa y, si no puedes, sabes que tienes que ponerte una mascarilla. Estoy seguro de que la gente no va a aceptar que una persona vaya con síntomas de resfriado por la calle sin mascarilla, y ya en interiores, ni te cuento.

Cuando una persona tenga síntomas o sea inmunodeprimida va a llevar mascarilla, pero por una normalización de su uso, no porque sea obligado por el gobierno. El gobierno no te obliga a lavarte las manos después de ir al baño, pero si no lo haces es una guarrada. Pues esto es lo mismo.

P. ¿Deberían las administraciones poner fin a todas las medidas restrictivas?

R. Cuando empezó la pandemia los gobiernos no se atrevían a adoptar medidas restrictivas y con razón, porque la gente no se fía a la hora de ceder poder a la administración. Para que en la próxima pandemia los ciudadanos confíen en los gobiernos, estos tienen que demostrar que son capaces de devolver con la misma urgencia los poderes y eliminar las medidas que ya no se necesitan.

P. ¿Qué le parece la propuesta del Gobierno de tratar la covid como una gripe al final de esta ola?

R: Creo que es lo que hay que hacer. Es más, yo iría más allá. Creo que deberían estar preparándose para la próxima y que tendrían que aprobar una ley de pandemias como la que tenía Corea del Sur y que puso en marcha en cuanto surgió la covid-19.

P. Pero hay expertos que no están de acuerdo con 'gripalizar' la covid-19.

R. Epidemiólogos que dicen una cosa y la contraria es algo llevamos viendo desde el principio de la pandemia, eso no nos debería sorprender. Aunque, cuando entras en los detalles de lo que dicen, no veo una diferencia de percepción de los hechos, sino pequeñas diferencias de probabilidad y de aversión al riesgo. Es decir, los datos que manejan los epidemiólogos contemplan que pueda surgir una nueva variante más virulenta. ¿Es posible?, sí. ¿Es probable?, no, por los razones que he mencionado antes. Con esos mismos datos, puede haber epidemiólogos que digan que tenemos que ser cautos, pero yo no lo veo así.

P. Y usted, ¿cómo lo ve?

R. Yo creo que tenemos que centrarnos en los datos y ser transparentes. No creo que debamos estar con medidas restrictivas y sin poder relajarnos seis meses más sin necesitarlo ante la posibilidad, muy improbable, de que aparezca una variante más virulenta; sobre todo porque, si se presentara, ya tenemos tratamientos para esa enfermedad. Yo no le veo la lógica. Considero que lo lógico es decir: mira, lo más probable es que la pandemia haya pasado así que actuemos como tal, pero esto de seguir sin vivir durante seis meses más por si una cosa poco probable pasa, no le veo el sentido.

P. ¿Lo suyo qué es: optimismo o lectura de datos?