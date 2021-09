Los cuarentones, los más rezagados con la vacuna: cerca de un millón no se ha puesto ni la primera dosis

Los expertos dicen que las causas son diversas como las vacaciones, el miedo a la vacuna, o el sistema de registro de las comunidades autónmas

Las comunidades buscan diferentes fórmulas para que los rezagados puedan vacunarse incluso sin cita previa

La vacunación masiva de la población se ha ralentizado durante las vacaciones, eso era previsible, y según avanza la distribución de la vacuna, parece que es más difícil vacunar a algunos grupos de edad. Los datos del ministerio de Sanidad, sobre todo, en la franja de 40 a 49 años llaman la atención.

El plazo de vacunación para esta franja de edad se abrió a primeros de junio y era a través de un sistema de citación por el cual Sanidad te enviaba un mensaje con una fecha y una hora concreta. Ahora, tres meses y medio después, el 84,8 % de los de 40-49 años tiene la pauta completa, faltaría casi un 16 % por vacunarse. Además, el 87,1 % tiene puesta la primera dosis. Es decir, al 12,9 % le falta al menos una dosis. Es más, en España hay 7.891.737 personas entre 40 y 49 y cerca de un millón todavía no tiene puesta ni la primera dosis.

Si se compara con otras franjas de edad la diferencia es grande. Por ejemplo, en la franja de 50 a 59 hay un 94,2% con una sola dosis. Faltaría menos del 6 % en tener la dosis completa, menos de la mitad que la franja de 40 a 49. De 60 a 69, falta menos de un 2 % por tener las dos dosis. De 70 a 79 y de 80 a 89, la vacunación está prácticamente completada.

Si lo comparamos con los más jóvenes, los de 30 a 39 años, que empezaron a vacunarse un mes después, a principios de julio y ya con autocita, en torno al 76 % tiene la primera dosis. Han tenido menos tiempo y la diferencia no es tan grande. Las autoridades sanitarias se encuentran con dificultades para convencer a los rezagados en la inmunización.

Periodo de vacaciones, miedo o problemas en el registro de vacunación

Según Jonay Ojeda, especialista en medicina preventiva y salud publica y uno de los portavoces de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, cree que es difícil saberlo sino se les pregunta activamente por los motivos por los que, teniendo cita y/oportunidad de vacunarse no lo han realizado.

Una de las razones puede ser el periodo de vacaciones. "Es verdad que han pasado varios meses y nadie está tanto tiempo de vacaciones, pero quizá no les cuadró cuando les citaron y ahora lo han dejado pasar. O no han tenido tiempo, o no saben que ahora hay vacunódromos que facilitan vacunarse sin necesidad de cita".

También habla de la fragmentación de los sistemas de registro. Por ejemplo, en el registro de una comunidad consta que te has vacunado de una dosis pero te has vacunado en otra comunidad de la segunda aunque Sanidad no lo tiene registrado, ya que el registro de vacunación se hace por comunidad autónoma", explica el experto. "Yo he avisado dos veces a mi centro de salud de que me puse la segunda dosis en Asturias, en julio, a 10 de septiembre Sanidad me sigue mandando cada dos días el mensaje para vacunarme con la segunda dosis", dice Sara de 44 años.

Hay que fomentar la vacunación

El epidemiólogo Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y presidente de la Fundación Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona, identifica dentro de este grupo de personas de 40 a 49 años no vacunadas o con solo una dosis, a los que no quieren vacunarse, los que le tienen miedo y lo están posponiendo al máximo, pero quieren vacunarse o los que han tenido covid y creen que no es necesario vacunarse. Además, cree que hay poca conciencia todavía de lo grave que puede ser tener la covid-19, o los que tienen miedo a los efectos secundarios.

Por todo esto se necesita fomentar la vacunación cuanto antes, dice el Caylà, que asegura que en los grupos de edades más jóvenes es peor.

Por su parte, Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS, dice que estamos en un momento de la vacunación en el que hay que ir a la repesca, identificación y perseguir el objetivo de vacunar a los que no han sido vacunados que tienen más de 40 años, además de seguir vacunando a los personas jóvenes. Este es un colectivo que por una razón o por otra no pudieron ser vacunados en la fase inicial. Hay que intensificar la tarea de ir a por ellos, es prioritario".