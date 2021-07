Cuatro de cada diez españoles tiene problemas de insomnio, según los expertos

Además, la doctora Monterde insiste en que, aunque sea tres o cuatro horas "hay que dormir . Lo que no podemos hacer es pasarnos la noche en blanco", ya que "el cerebro necesita dormir, ya que no hacerlo es incompatible con la vida".

En este sentido, esta especialista aconseja que una persona no debería dormir menos de seis horas , aunque son "ocho las recomendables para conseguir tener un sueño reparador".

El insomnio es un trastorno que impide la conciliación entre la vigilia y el sueño , para el cual, según explica la experta, "puede haber factores externos que no nos faciliten el poder dormir; el calor, el ruido , que no estemos bien abrigados o que lo estemos demasiado, los ronquidos o patadas de tu pareja y el exceso de luz , entre otros".

La experta Ana Monterde recomienda seguir una serie de pautas antes de ir a dormir para conseguir que el sueño sea realmente reparado, para lo cual, ha destacado la importancia de "ponernos en sueño reposo de manera paulatina . Es decir, que decidamos leer un libro, por ejemplo, en el sofá y no en la cama".

Otro de los consejos básicos es anotar las preocupaciones y no llevarlas a la cama, o no mirar el reloj durante la noche, ya que "no hay que ir contando horas". Tampoco es aconsejable dar vueltas en la cama, y en el caso de que esto suceda, la doctora de Quirónsalud dice que es mejor levantarse e irse a otra parte de la casa "hasta que entre sueño".