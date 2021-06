Daniel, uno de los jóvenes que viajó a Mallorca: "Nadie llevaba mascarilla, ni en el hotel, ni en las tiendas, ni la policía”

Daniel Rodriguez, es madrileño, tiene 18 años y es uno de los chavales que ha estado en Mallorca en el viaje de fin de curso. Él no está contagiado por el virus pero algunos de sus conocidos sí. Después de la selectividad organizaron por su cuenta un viaje a Mallorca. Iban en autobús a Valencia y allí cogían el ferry a la isla. “Creo que mi grupo fue prudente, pero al final somos chavales que estamos celebrando que hemos terminado la EBAU y vamos de fiesta. Lo hicimos mal , pero creo que la culpa no es solo suya, también de algunas agencias organizadoras y del gobierno balear que lo permitió”.

Daniel cuenta que el viaje de ida no fue muy mal. "Había gente de fiesta arriba con música y bebidas, pero más o menos estuvo controlado" . Todos llevaban una PCR, al menos su grupo, porque era obligatorio al entrar en baleares.

"Era como si no existiera el coivd en la isla"

Llegaron al hotel y fue como si no existiera el covid. " Nadie llevaba mascarilla, ni en el hotel, ni en las tiendas, ni la policía”, explica . Así que ellos hicieron lo propio. La llevaban en el bolsillo por si acaso.

El plan era playa y por la tarde eventos distintos. En la playa había grupos de gente bebiendo y al ser grupos reducidos la policía si podía poner denuncias y quitar bebidas. “Lo de la noche ya era distinto”. La primera noche fueron todos al mismo sitio, un macrobotellón en la explanada de El Arenal cerca del campo de fútbol. “Cuando llegamos allí no podíamos creerlo. Todos bailando, bebiendo, sin mascarilla y con un megáfono en el centro. “Yo trabajo y me voy a vivir solo el mes que viene. No podía permitirme el lujo de contagiarme de covid así que mi grupo y yo decidimos volvernos al hotel. En el botellón podía haber más personas. La policía pasó un par de veces, pero era imposible de controlar", cuenta Daniel.