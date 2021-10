Darias responde a Ayuso sobre las mascarillas en los recreos: "No vale que unos corran más que otros"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha cuestionado el anuncio hecho por la Comunidad de Madrid que eliminará a partir del lunes 25 de octubre la obligatoriedad de que los escolares lleve la mascarilla en el patio durante el tiempo de recreo. "No vale que unos corran más que otros" , ha dicho la ministra en el Congreso de los Diputados. Darias ha añadido: "No voy a valorar si la medida está bien o mal, quiero que vayamos de la mano", ha dicho antes de su participación en la III Jornada Anual de Concienciación sobre la Vacunación, que se han celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados.

Por eso, ha insistido en que los expertos en sanidad deben tener la última palabra. "Que las personas expertas sigan haciendo el trabajo que han hecho siempre . Que compartan esas medidas, que entre todos valoremos las medidas para tomarlas de manera conjunta en todo el territorio porque no se entiende en una comunidad si en otra no".

La ministra ha recordado que la Ley 2/2021 de 29 de marzo , de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, ya estableció que " en el exterior no era necesario llevar mascarilla" si se podía cumplir la distancia de 1,5 metros.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han aclarado a Europa Press que "con el marco legislativo actual, durante el recreo al aire libre se debe usar mascarilla si no es posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las personas". "En la situación actual, donde la incidencia acumulada no se ha estabilizado aún, y donde la población menor de 12 años aún no es población vacunada, es importante seguir manteniendo estas medidas", han insistido.