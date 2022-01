Tres de cada diez pacientes que están en la UCI con covid no ingresaron por el virus

Los datos oficiales no distinguen entre pacientes UCI "con" covid o "por" covid

La diferencia es importante para reorganizar necesidades y recursos, explica a NIUS el doctor Juan Carlos Montejo

"El debate pude ser intendente y tener cierta importancia, pero lo dramático es la falta de medios", denuncia el doctor Carlos Velayos

Niño de seis meses ingresado en la UCI de uno de los hospitales de referencia del País Vasco. Este bebé era uno de los 2.224 pacientes covid que había en las unidades de cuidados intensivos españolas el viernes, según los informes de Sanidad, aunque el pequeño lo que tenía era una sepsis por meningococo.

En realidad, el niño "llegó malito" porque tenía una bacteria en la sangre, pero, al hacerle la prueba del coronavirus, dio positivo, aseguran los sanitarios. Aún así, en los informes oficiales cuenta como paciente covid en UCI.

En el Hospital Universitario 12 de Octubre se repite la escena. Este lunes, cerca del 30% de los pacientes covid en UCI eran personas críticas por otra enfermedad como una hemorragia cerebral, una descompensación diabética o una hemorragia digestiva, pero al hacerles la prueba del SARS-CoV-2 dieron positivo y fueron ingresadas en la zona de aislamiento de los enfermos con covid, relata a NIUS el doctor Juan Carlos Montejo, jefe de Servicio de Medicina Intensiva del hospital madrileño.

¿Están sobrevalorados los datos de covid en las UCI españolas?

"Ahora mismo está todo mezclado", asegura el doctor Montejo. "Decir que en Madrid hay 300 pacientes en la UCI enfermos de covid no es cierto, porque no todos tienen la enfermedad covid, el 30% son pacientes que tienen otra enfermedad y lo que tienen es un resultado de una prueba diagnóstica positiva para el SARS-CoV-2, no para la enfermedad covid-19, sino para el virus que la causa. Estamos mezclando cosas y esta información no está llegando adecuadamente", explica.

Tal y como han confirmado a NIUS fuentes del Gobierno Vasco, en los datos que se hacen públicos no se distingue entre paciente con covid o paciente por covid. "Los datos que tenemos son los de personas que han dado positivo en una prueba diagnóstica", independientemente del motivo por el que hayan ido al hospital. "La razón de su ingreso puede ser múltiple (por covid, otra patología, realizar una operación...)", corroboran.

Los informes oficiales no distinguen entre el "por" y el "con" covid

En los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad tampoco se discrimina. La Comunidad de Madrid estima que el 30% de los pacientes que ingresan en las UCI madrileñas con una PCR positiva no lo hace por covid. Un porcentaje que alcanza el 40% de los ingresados en planta, según el propio viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

Desde el Hospital Niño Jesús de Madrid, confirman el dato a NIUS, "ahora entre el 30 y el 40% de los ingresos son niños que han dado positivo en la prueba, pero que se encuentran en el centro por otros motivos", aseguran. En Cataluña, "la mayoría de los ingresos infantiles son con covid", constata el pediatra Quique Bassat. "Casos donde la infección del SARS-CoV-2 o bien ha descompensado algo ya existente, o se ha detectado por casualidad al hacer la analítica de ingreso", explica a NIUS el epidemiólogo del ISGlobal.

¿Es la covid-19 ahora menos grave?

No, asegura a NIUS el especialista en Medicina Intensiva, Juan Carlos Montejo. Lo que ocurre ahora es que "hay una alta prevalencia e infectividad del virus y un elevado número de personas vacunadas". Al principio, no se hacía este cribado, pero "ahora se le hace un test a prácticamente todos los pacientes que llegan al hospital y en ese momento detectamos que algunos son positivos", explica el jefe de Servicio del Hospital 12 de Octubre. Gracias a las vacunas y a la inmunidad natural, a pesar de las altísimas tasas de contagios, el porcentaje de ingresados en el hospital y en UCI no está creciendo de la misma forma.

Pero atención, "no es que la enfermedad de la covid-19 sea menos grave" o que esta se esté 'gripalizando', "eso es otra cosa", asegura el especialista. "El paciente que tenemos en la UVI hoy con neumonía covid es más o menos el mismo que al principio, tiene la misma enfermedad, con su alta mortalidad y sus necesidades de tratamiento", asevera el doctor Montejo. Lo que se está viendo, continúa, "no es que haya disminuido la gravedad de la enfermedad covid, lo que ha disminuido es la prevalencia de la enfermedad en la población y sobre todo en la población vacunada, porque gran parte de nuestros pacientes ingresados en la uci son personas que por distintos motivos están si vacunar. El paciente que tiene la desgracia de tener la enfermedad covid con neumonía y disfunción multiorgánica, no es muy diferente hoy del que teníamos hace casi dos años", insiste.

¿Es importante distinguir entre el "por" y el "con"?

Sí, entre otras cosas, para "reorganizar las necesidades y los recursos que tenemos", argumenta Juan Carlos Montejo. Una reorganización, asegura, que tiene gran importancia. Según el jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario 12 de Octubre, a cualquier enfermo crítico que tenga prueba positiva se le está ingresando en una UCI especial covid, pero en realidad un 30% podría estar en otra UVI habilitada para pruebas diagnósticas positivas, sin necesidad de recursos covid. "Es un planteamiento de gestión que hay que verlo en global, en el conjunto del hospital y de la Comunidad de Madrid", apuesta el doctor. Sobre todo porque hace ya más de un mes que la alta incidencia del virus se tradujo en un aumento de presión sobre las UCI españolas.

De hecho, los protocolos de la Comunidad de Madrid ya se están modificando, asegura Juan Carlos Montejo. Desde este lunes el paciente en UCI con prueba diagnóstica positiva deberá estar aislado tres semanas, antes permanecía aislado indefinidamente, explica.