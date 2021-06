David, el enfermo de covid de 40 años que sobrevivió gracias a un pulmón artificial

De un día para otro, David, de 40 años, se puso muy enfermo de covid. Tanto que prácticamente en horas ingresó en el hospital, tuvo que ser trasladado a la UCI, conectado a un respirador y aún así sus pulmones no podían más. Tuvieron que conectarle a un pulmón artificial para lograr suficiente oxígeno. Hoy, solamente dos meses después, hace vida normal. Es, como dicen sus médicos, uno de esos pacientes milagro .

"Cuando fui a despedirme del personal de la UCI, solamente cinco días después de haber salido de allí, no se lo creían. De estar que no lo cuento en cinco días a casa, a salir por mi propio pie", cuenta a NIUS David, que añade que a la semana estaba conduciendo y no ha necesitado rehabilitación. Pero igual de rápida que su recuperación fue su caída en picado.