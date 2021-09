La objeción de conciencia de los médicos, a debate: "Con ley del aborto y la eutanasia no dejan que se ejerza"

Esta semana se han conocido casos de aborto o eutanasia en los que la objeción de conciencia generalizada de los médicos ha impedido ejercer derechos a los pacientes

"Cuando fui a la ecografía de la semana veinte ya supe que algo no iba bien. La doctora torció el gesto y supe que algo pasaba", cuenta Esther Román. Su hijo tenía el tipo más grave de espina bífida. Los especialistas consideraron que una operación intrauterina en este caso no era viable. Esther y su marido valoraron sus las opciones: "El niño va a sufrir de por vida, va a ser completamente dependiente, va a tener cirugías y tratamientos de por vida, decidimos abortar". Entonces fue cuando el hospital les comunicó que ellos allí no lo hacían y les buscaron una clínica privada.

"Fue horrible. Como ya estaba de 20 semanas, tuve que parir a mi hijo muerto. Les pedí que me dejaran enterrarlo pero la clínica me dijo que eso era imposible. Así que, tras dar a luz no queda ni un solo registro de aquello. Es una tortura para los padres", dice Esther.

Es un caso igual al de Marta Vigara, que ha denunciado que el hospital público de Madrid Clínico San Carlos se negó a realizarle un aborto terapéutico en la semana 17 a pesar de la inviabilidad del feto y el peligro en el que se ponía su propia salud. Todos los profesionales del departamento eran objetores de conciencia siempre que haya latido fetal.

No sólo en casos de aborto la objeción de conciencia genera situaciones dolorosas para los pacientes. Esta semana se ha conocido el caso de una mujer que ha tenido que llegar al suicidio tras meses esperando que se aplique su solicitud de la ley de la eutanasia. Su médico le dijo que sí lo haría pero dos días después se declaró objetora. Pasaron las semanas y la administración del centro alegó que no había profesionales para atender a la mujer.

"Están coaccionando a los médicos"

Para Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), lo que está pasando es indignante. "En la ley del aborto de los años 80, se estableció de manera extraoficial que no se practicaran abortos en la sanidad pública y nadie lo ha cambiado. Es un derecho de la mujer pero nadie ha hecho nada".

"Hoy el aborto es excepcional en el sistema público. No es normal que haya comunidades en las que no se practica ni una sola interrupción del embarazo", exclama.

Para José María Domínguez, Presidente de la Comisión Ética y Deontológica del Colegio de Médicos de Sevilla, la objeción de conciencia es un derecho individual de cada persona y por lo tanto, también, de los médicos. Pero deja claro que la objeción de conciencia no tiene que ver con las instituciones sino que es una cuestión personal. Por eso, dice, que "no se debe admitir una objeción de conciencia a nivel institucional, es decir, un hospital al completo no puede ser objetor", explica.

En la opinión de Fernando Marín, en los hospitales públicos de forma tácita se está obligando a los médicos al firmar su contrato a hacerse objetores de conciencia: "Hay una ley del aborto, hay una ley de la eutanasia y siguen sin dejar que se ejerza".

Le da la razón, Javier Padilla, médico de familia y portavoz Más Madrid de la asamblea de Madrid. "Lo que no es normal es que no haya un registro de objetores de conciencia para el aborto en ningún lado. Si tu necesitas hacer un aborto no hay ningún sitio donde mirar en que hospitales públicos de Madrid hay médicos que se dedican a esto", asevera Padilla.

"Siendo pragmático, lo que me preocupa no es que haya muchos objetores de conciencia sino que haya muchos que se vean obligados a objetar porque es la única opción en sus puestos de trabajo, es la objeción de facto. Esto deja claro una dejación de funciones por parte de las instituciones. Si eres médico y empiezas en un hospital donde todos son objetores de conciencia, tú terminas siendo objetor, no por convicción sino porque todos lo son. Es casi una objeción de superviviencia".

Pero esto puede cambiar

"Habría que tener un cupo de médicos que practicaran el aborto, pero no es así. Si tú dices que eres partidario de practicar el aborto, hay hospitales que te aíslan y solo te 'usan' para practicar abortos, ante eso ¿qué hace un ginecólogo?, ante la posibilidad de perder su trabajo o de solo dedicarse a hacer interrupciones del embarazo, ¿qué haces? te haces objetor de conciencia y lo que haga falta", asegura Marín.

"Creo que en un futuro próximo la interrupción del embarazo con fármacos cambiará mucho este panorama.

Estoy seguro que en pleno siglo XXI inmensa mayoría de los médicos apoyan la interrupción voluntaria del embarazo, pero no les dejan. La objeción de conciencia es un fraude", concluye Marín, que habla también de lobby internacional muy potente que tiene el aborto como estandarte "Eso mueve muchísimo dinero y está impidiendo que las mujeres ejerzan su derecho".

La objeción de conciencia nace de la objeción al servicio militar. Es la negativa a cumplir una orden de un superior según los valores éticos y personales de una persona. Que haya objetores de conciencia implica que otros no lo son y eso es lo que debe ser", explica Domínguez.

"No creo que haya una ley no escrita por la que los hospitales público no ejerzan abortos. Habría que conocer estos casos concretos al detalle. Y si una de las médicos dijo que se fuera a una clínica privada porque en este hospital no se practican abortos eso habría que mirarlo. Si el Estado oferta unas leyes y un derecho de las personas a abortar o a poner fin a su vida, debería establecer quien va a practicar ese servicio, debes tener recursos para que ese derecho se ejerza, asegura Domínguez.

Regular la objeción de conciencia

Padilla diferencia entre la objeción de conciencia frente al aborto y de la eutanasia. "En la eutanasia la complejidad técnica es menor y creo que habrá más médicos que apoyen esta ley. El aborto depende solo de un único servicio, solo pueden practicar abortos los ginecólogos. En el caso de la eutanasia creo que el apoyo es más amplio que con el aborto y además son muchos departamentos los que podrán realizar esa eutanasia".

Aun así, creo que hay que regular la objeción de conciencia de manera urgente para que no se den los casos que estamos conociendo.

Un debate también político

Pero no es solo un debate entre profesionales sanitarios, es también un debate político. La ministra de Igualdad, Irene Montero ha apostado por regular la objeción de conciencia para que se practiquen abortos en todos los hospitales públicos, y ha explicado que se debe de entender que "los profesionales sanitarios no quieran realizar ciertas prácticas". Sin embargo, apunta que "ese derecho individual no puede impedir el ejercicio efectivo de un derecho fundamental de las mujeres".

Una opinión que no comparte la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que, ha asegurado que su departamento no tiene "ninguna intención" de modificar la regulación del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario para no practicar abortos.