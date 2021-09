Intereses, ‘batalla de datos’ y enfrentamientos científicos: así está el debate sobre la tercera dosis

Los argumentos de las farmacéuticas para dar una inyección adicional no siempre coinciden con los de la comunidad científica

Las fichas técnicas de Pfizer o Moderna todavía no contemplan la tercera dosis, pero países como Israel la están ofreciendo ya a toda su población

España ya ha aprobado una dosis adicional para inmuodeprimidos y personas mayores que viven en residencias

Inocular o no una tercera dosis, esa es la cuestión que centra hoy el debate epidemiológico. Un debate que está generando una enorme controversia en el mundo científico y cierto desconcierto entre la población. Hay multitud de estudios e informaciones en un sentido y en su contrario. Por todo ello, NIUS ha querido recopilar los datos y los intereses relacionados con esta dosis adicional para intentar aclarar la situación.

¿A quiénes se quiere poner esta tercera dosis?

En España, por ahora, no a todos. Los expertos de la Ponencia de Vacunas están haciendo una evaluación continua para determinar a qué grupo inyectar esta dosis adicional. Así lo ha reiterado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en sus comparecencias ante la prensa, insistiendo en que lo que se ha aprobado ya para inmunodeprimidos y residentes en centros de mayores no es una inyección de refuerzo, sino una dosis adicional a determinadas personas que con la doble pauta no generan la inmunidad necesaria.

Países como Francia, Alemania, Austria o República Checa ya han aprobado la inoculación de una tercera dosis a todas las personas mayores de 60 años.

En Estados Unidos, antes de que la Agencia de Medicamentos (FDA), diera su veredicto sobre inocular una tercera dosis a la población general, el presidente Biden anunció una inyección adicional para todos los ya vacunados. Una decisión más que controvertida.

El Reino Unido comenzará a aplicar una tercera dosis a los residentes en centros de mayores y continuará con los sanitarios de primera línea, personas de 50 años o más y jóvenes con problemas de salud.

Israel lleva desde el mes de julio inoculando un tercer pinchazo de Pfizer tras la irrupción en el país de la variante delta. Hoy lo hace a toda su población vacunada. Un ejemplo, el israelí, con distintas lecturas. Porque a pesar de que hay expertos que apuntan, basándose en los datos israelíes, que una dosis de refuerzo combatiría la inmunidad menguante de las vacunas incluso para la enfermedad grave y la muerte, también hay profesionales que apuntan que estas siguen siendo altamente efectivas para combatir el ingreso hospitalario, en UCI y las muertes, incluso contra la variante delta.

¿Qué vacunas se van a dar en el tercer pinchazo?

La dosis extra va a ser de Pfizer o Moderna. Porque actualmente, en la Unión Europea, hay cuatro vacunas aprobadas para su inoculación contra el SARS-CoV-2:

Pfizer/BionTech (Comirnaty)

Moderna (Spikevax)

AstraZeneca (Vaxzevria)

Janssen

Pero de las cuatro, la dosis adicional se aplicará con la de Pfizer o Moderna ya que estas vacunas de ARN mensajero tienen una mayor efectividad para luchar contra el virus. Confieren una mayor inmunidad y presentan menos riesgo de efectos secundarios graves y raros, como el de los trombos sanguíneos.

¿Cuándo y cómo se aplicará la dosis extra?

Al menos seis meses después de haber recibido la pauta completa de vacunación. Además algunos países como España no descartan que se inocule junto a la vacuna de la gripe para ciertos colectivos.

¿Qué intereses tienen las farmacéuticas?

Con beneficios récord y subida de precios mediante, Pfizer y Moderna quieren poner una tercera dosis para "recuperar la inmunidad perdida". La estadounidense alemana Pfizer/BioNTech lleva semanas publicando informes para intentar argumentar tal necesidad. Estudios que apuntan a que la protección de sus vacunas se reduce con el tiempo. A esta tesis se ha unido esta semana también Moderna, advirtiendo así de la necesidad de una tercera inyección para proteger a la población frente al SARS-CoV-2.

Según Pfizer el último estudio "independiente de Kaiser Permanente" sugiere que la eficacia de la vacuna se reduce con el tiempo de forma natural, "independientemente de la variante". Pasa del 96,2% una semana después de la vacunación completa hasta el 83,7% cuatro meses después.

Moderna alude a resultados, aún no publicados, de un ensayo que según sus cálculos supondrían que adentrarse en el otoño y el invierno sin una dosis de refuerzo podría acarrear unas 600.000 infecciones de covid adicionales. Infecciones que, tal y como admite la farmacéutica "seguramente no serían graves ni requerirían hospitalización".

Ni Pfizer ni Moderna incluyen en sus fichas técnicas la posibilidad de dar una tercera dosis, todavía.

¿Qué intereses tienen los países?

"Vacunar, vacunar y vacunar", han repetido los representantes europeos y españoles en más de una rueda de prensa. Proteger a la población, retomar la conocida como "nueva normalidad" y recuperar el ritmo económico es lo que marca las campañas y las políticas de vacunación de los distintos estados. Por el momento, las medidas de seguridad y la vacuna son las únicas armas que se tienen contra el SARS-CoV-2, de ahí que los países ricos estudien la posibilidad de una tercera dosis a su población o por lo menos a la más vulnerable. Sobre todo cuendo almacenan ya millones de dosis en las neveras con fecha de caducidad.

¿Qué interés tiene la OMS?

La Organización Mundial de la Salud apuesta por un reparto equitativo de las vacunas, de forma que los países ricos dejen de acaparar viales y pensar en una tercera dosis, mientras los pobres no han comenzado ni a poner la segunda inyección. El reparto es perfectamente desigual, tal y como muestra el mapa de la inoculación en el mundo elaborado por Our Worl in Data de la Universidad de Oxford.

Una desigualdad con consecuencias éticas, pero también epidemiológicas. Porque hasta que "no estemos todos vacunados el virus seguirá circulando allá donde no exista el escudo de las vacunas pudiendo originar variantes más peligrosas que la delta", reiteran los expertos.

¿Qué opinan los expertos?

Los epidemiólogos, farmacéuticos, expertos en Salud Público y científicos consultados por NIUS tienen claro que en una pandemia todo es relativo, porque la situación puede dar un giro inesperado en cualquier momento.

El problema es que "la comunidad internacional sigue abordando esta pandemia con una visión puramente local", considera Ana Céspedes, directora general mundial de Operaciones de IAVI, organización para el desarrollo asequible de vacunas. "Lo que nos hace falta es una mayor coordinación para abordar la crisis más rápido". Y las consecuencias de esta brecha vacunal, asegura la experta se traducen en:

Más muertes. Un 33% de muertes evitadas en lugar del 61%.

Más posibilidades de resistencias virales que hacen que retrocedamos en el proceso alcanzado.

Una más lenta recuperación de la economía mundial.

"Occidente tiene más vacunas de las que necesita y no hay excusa para no compartirlas", denunciaba la semana pasada el ex primer ministro británico Gordon Brown en The Guardian, sobre todo cuando hay millones de dosis que corren el riesgo de acabar caducadas en la basura.

Científicos como Eric Topol no tiene claro que esto vaya a ser así, pero también tiene muy claro el lío de datos, con prestiogiosos estudios apuntando a favor y en contra de una tercera dosis.