Decálogo para cenar más seguros en Navidad: FFP2, antígenos, ventilación y platos individuales

Pero la transmisibilidad de ómicron preocupa a los expertos. Lo reconocían estos días expertos de la OMS . "Si tenemos más casos, eso significa más ingresos, y si los sistemas de salud están saturados, la gente morirá porque no recibirá el tratamiento que necesita", lamentaban.

El miedo a contagiarse en estas fiestas existe y va en aumento. Joan Carles March, especialista en salud pública ha explicado a NIUS cómo celebrar las comidas y cenas navideñas de la manera más segura posible . "Creo que es muy importante la responsabilidad individual. No hay normas planteadas por parte de las autoridades de qué cosas hay que hacer o no en estas fechas, pero sí es necesario que cada uno tenga en la cabeza que hay medidas que son fundamentales", destaca.

"Lo más importante es que en la cena no haya mucha gente, lo ideal sería un máximo de diez personas y no mezclar más de dos grupos familiares diferentes", defiende March. Esta es una recomendación (no obligación) que han hecho suya varias comunidades autónomas, como Galicia, Navarra o Andalucía.