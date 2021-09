Nuevo decálogo para informar sobre el suicidio en los medios de comunicación

"Yo solo quiero vivir". Son las palabras que escribió en un papel antes de quitarse la vida. Su hijo, Carlos Pérez, no puede quitárselo de la cabeza, tal y como relataba a NIUS. La mujer se suicidó el año pasado. En España lo hacen una media de diez personas cada día.

No todas las personas que se suicidan tienen problemas mentales aunque tienen en común que arrastran un enorme sufrimiento emocional . Durante décadas el tema estaba considerado tabú , censurado . Los expertos pensaban que hablar de estos casos incitaba a otras personas a imitar sus actos.

El suicidio es un problema de salud pública . Debemos acabar con los tabús y los estigmas . El objetivo es visibilizar estos casos y sensibilizar a los ciudadanos para que no culpabilizar a los fallecidos y prevenir estas conductas. Siempre hay que respetar a los difuntos, así como a sus familiares o el entorno en el que vivían.

Los medios no deben dar una cobertura repetitiva , especialmente en el caso de personas conocidas. También minimizar la presencia en actos públicos en memoria de estas personas o tratar a los profesionales de los servicios de emergencias como héroes. Mejor utilizar palabras como acoger o ayudar , antes que rescatar o salvar .

No se debe emplear nunca un lenguaje que sugiera que es una conducta normal o una respuesta inevitable ante determinadas circunstancias complicadas o adversas .

" Cuantos menos detalles, mejor ", resaltan los expertos. No es necesario publicar datos personales como el nombre, los apellidos o su domicilio. Tampoco los detalles acerca del método empleado ni el contenido de las cartas que pudieran haber dejado a familiares y allegados.

No todas las personas que se suicidan sufren un trastorno mental. Es un factor de riesgo frecuente, detrás todos tienen en común un gran sufrimiento emocional. No son actos impulsivos que no se pueden prevenir. Suele haber signos previos de alerta. Si se perciben, deben avisar a los profesionales.