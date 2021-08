Decenas de personas 'mendigan' su segunda dosis de hospital en hospital en Madrid

La consejería afirma que el protocolo establece que solo se vacuna sin cita

Los plazos los sabemos todos: primera dosis de Pfizer, segunda a los 21-28 días; primera de Moderna, segunda a los 28 días; primera de AstraZeneca, segunda a las 12 semanas. En base a eso, miles de españoles utilizaron el sistema de petición de cita para cuadrar sus vacaciones con las dosis. Pero los restrasos en la llegada de dosis o la organización de cada comunidad está dejando a algunos con el chasco de tener que retrasar las vacaciones, acortarlas o posponer la segunda dosis. Las quejas están siendo numerosas en Madrid.

La región anunció hace dos semanas que "debido a escasez de dosis de Pfizer" se iban a retrasar "hasta 42 días" las citas para la segunda dosis de los vacunados a finales de junio y principios de julio. Se trata, fundamentalmente, de gente entre 30 y 45 años. Algunos, a día 30 de la primera, ni siquiera han recibido la cita para la segunda.

Por eso es habitual que a última hora de la mañana aparezca gente en los hospitales y en los centros de salud "a ver si sobran dosis", en palabras de Azucena, una residente en Alcalá de Henares que este viernes 6 de agosto ha ido al hospital Príncipe de Asturias a las 13,30. "Me dijeron que sobre las 14h acaban de vacunar a los que tienen cita, y si hay alguna que sobra me la podrían poner. Calculé mis vacaciones en base a las dosis y ya las he retrasado suficiente", cuenta por teléfono a NIUS. Pero se ha ido sin vacuna y sin cita.

El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, preguntado al respecto, ha comentado que "la orden, el protocolo es que solo se vacuna a los vacunados con cita". Pero ha pedido comprensión respecto a situaciones puntuales que puedan darse, aunque no se deban dar: "Me gustaría que todos pensaran en la complejidad que es una campaña de vacunación masiva como ésta. Llevamos puestas 8.200.000 vacunas en 60 puntos de vacunación, pero contamos con el flujo de vacunas que llegan. Pasamos gran tiempo de la semana organizando la inmunización de la siguiente semana. La instrucción, para mantener el orden y la estructura vacunal, es solamente vacunar a la persona que acude con cita".

Si 'sobran' dosis, también hay un protocolo

Desde la consejería de Sanidad explicaron a NIUS en junio que existe un procedimiento para gestionar las dosis que no se hayan puesto en la cita prevista, pero que no se vacuna al que pasa por allí sino que hay un sistema de derivación de vacunas. Así, según estas fuentes:

En primer lugar hay que subrayar que en muy pocas ocasiones se producen situaciones de dosis sobrantes al final de cada jornada de vacunación, ya que siempre se intenta ajustar al máximo la preparación de los viales que se van a utilizar en el día de acuerdo al número de personas citadas y confirmadas para recibir la vacuna.

de acuerdo al número de personas citadas y confirmadas para recibir la vacuna. Aun así, y con el fin de no desperdiciar ninguna dosis y hacer una gestión eficiente de las vacunas disponibles, los hospitales públicos de la región dan respuesta a estas situaciones puntuales mediante las siguientes medidas: Administración de dosis sobrantes que caducan en el día a pacientes ingresados en el propio hospital incluidos en el Grupo 7 de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España (Personas con condiciones de muy alto riesgo), o bien que estén en la franja de edad del grupo de población que tengan asignado en ese momento el hospital. L lamada telefónica a personas que estaban citadas en días previos para ponerse la vacuna en ese hospital y que, por distintos motivos, no confirmaron la cita ni acudieron a vacunarse cuando les correspondía. Traslado de dosis a otros hospitales con capacidad para administrarlas en el día a través de los Servicios de Farmacia. En caso de que al final de la jornada de vacunación sea necesario abrir un nuevo vial para sólo vacunar a una o dos personas, se las emplaza a acudir al día siguiente de forma prioritaria para que no se desperdicien las dosis sobrantes del vial.



Vacunado en el día 31

Aún así, se producen situaciones puntuales que están poniendo a prueba la paciencia de los ciudadanos.Es el caso de los hermanos África y Jorge Menéndez, de Leganés. Tienen 40 y 38 años, y acudieron a vacunarse el día dos de julio al centro de salud de su localidad, en la calle Isabel La Católica. Los 21 días de la primera dosis les correspondían el 23 de julio, pero tan sólo un día antes no habían recibido la cita.

"Llamamos por teléfono al 900 que ha habilitado la comunidad de Madrid, y nos dijeron que estaba habiendo retrasos y que nos podían citar hasta el día 42 de la primera dosis", explica África a NIUS. Pero su hermano Jorge no se dio por vencido. Es diabético e hipertenso y ha pasado mucho miedo porque su riesgo de enfermar gravemente si se contagia de covid es algo mayor que en el resto de personas de su edad.

"Puse una reclamación en la web de la comunidad de Madrid, y no he tenido respuesta. Pero se acercaban ya los 25 días y yo estaba cada vez más nervioso", se lamenta. Así que se fue al hospital de la ciudad, preguntó y le dijeron que no se ponen dosis sobrantes. Un amigo le habló de que si acudía a La Paz un lunes a última hora de la mañana le vacunarían con las dosis que no se habían puesto del fin de semana y que podrían caducarse. Pero tampoco lo consiguió. En el centro de salud donde recibió la primera dosis le dijeron que no podían hacer nada, pero aún así él estuvo yendo todas las tardes a preguntar.