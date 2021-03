El delirio de Hernán en la UCI: “Pensé que la mafia italiana me había raptado para experimentar conmigo”

El suyo no es un caso extraño. Son muchos los pacientes de coronavirus que relatan episodios paranoicos durante el coma inducido . “ Yo pensé que la mafia italiana me había raptado para experimentar . Tenía tres vías en el brazo: una era verde, otra transparente y otra roja. Yo no veía cables, yo lo que veía era la bandera de Italia”, relata Hernán. “Creía que estaba en un hospital italiano y que me tenían allí para hacer demostraciones a estudiantes. Cada vez que veía llegar a las enfermeras, pensaba que venían a hacer pruebas conmigo. ¡Hasta las escuchaba hablar en italiano!”, relata este paciente.

La visita de su mujer le ayudó a orientarse

Hernán cuenta que sufrió pesadillas irreproducibles. Sentía como si estuviera subiendo una y otra vez montañas sin llegar a una meta. “Una vez oí: se nos va. Y yo pensaba… ¿Cómo me voy a morir con lo joven que soy?”, relata este paciente de 48 años y sin patologías previas. “Otra de las cosas que pensaba es que le habían dicho a mi mujer que me había muerto”, añade. Por eso, reencontrarse con la madre de sus hijos en la UCI supuso para él un punto de inflexión. “Su visita fue providencial porque a mí se me estaba yendo la cabeza. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, cuánto tiempo me quedaba... Sé que he dado mucha guerra a las enfermeras", sostiene.