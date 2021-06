Una jueza deniega los 100 habeas corpus presentados por los estudiantes confinados en Mallorca

Finalmente se presentaron un total de 100 habeas corpus que han sido denegados esta madrugada por la jueza de guardia

De los 200 habeas corpus anunciados ayer al Juzgado de Instrucción número 6 de Palma en funciones de guardia finalmente únicamente se presentaron y registraron un total de 100 por parte de los jóvenes confinados en el Hotel Bellver.

La jueza los resolvió de madrugada y dictó un auto de no incoación a trámite, al entender que no existe presupuesto para la admisión. Agentes de la Policía Nacional han entregado a las cinco de la madrugada de este miércoles a los jóvenes la resolución que deniega el auxilio judicial. Por tanto, desde el fin de semana se han presentado y se han resuelto un total de 103 habeas corpus que no se han incoado.

La jueza de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca ha denegado también el 'habeas corpus' a los estudiantes madrileños confinados en Mallorca por el megabrote que afecta a diferentes viajes de fin de curso de varias comunidades autónomas.

El Juzgado expone que se trata de "un ingreso recomendado por las autoridades sanitarias", por lo que "no se está ante un supuesto de detención ilegal".

El "habeas corpus" es un procedimiento judicial al que puede acudir cualquier persona privada de libertad si estima que lo está ilegalmente, a fin de que un juez verifique la legalidad de la citada privación.

Por otra parte, está previsto que este miércoles se pronuncie el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma sobre si ratifica o no la resolución con la que el Govern ordenó el aislamiento de más de 200 estudiantes peninsulares en viaje de estudios en Mallorca, en el llamado "hotel puente".

El Govern presentó este lunes ante el juzgado la resolución para que fuera o no ratificada y el Juzgado solicitó más información al Ejecutivo autonómico antes de pronunciarse.

La Fiscalía de Baleares se opuso a la ratificación por considerar que esas medidas no resultan plenamente justificadas ni proporcionadas de acuerdo con la legislación vigente por ser "sumamente restrictivas de derechos fundamentales y libertades públicas".