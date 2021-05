Djokovic, Pogba o Kroos, ante el reto de acudir a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos tras pasar la covid

Los futbolistas Toni Kroos y José María Giménez los últimos casos de afectados por las consecuencias covid

Muchos deportistas han perdido parte de su capacidad respiratoria tras pasar el coronavirus

Son jóvenes y atletas, pero frágiles en la recuperación de la covid porque llevan su cuerpo al límite para competir

Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi, Neymar, Sergio Ramos, Diego Costa, Yuri Berchiche, Lewis Hamilton, Novak Djokovic... La lista es interminable. La covid no hace excepciones y todos estos deportistas de élite han caído en sus redes. Algunos han salido (aparentemente) indemnes, pero otros han sentido cómo su cuerpo tras luchar contra el COVID-19 ya no era el mismo. Y no se sabe bien por qué. Además, muchos de ellos tienen que enfrentarse este verano a los eventos más destacados de la temporada, la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo llegarán a esas citas aquellos que han sufrido el coronavirus?

"Los médicos deportivos estamos viendo claramente que los que han pasado el virus están llegando muy justos, describen un cansancio físico funcional importante", explica el doctor Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF).

Tanto el futbolista del Atlético de Madrid José María Giménez como el del Real Madrid Toni Kroos, le dan la razón. Tras pasar la covid ambos aseguran sentirse "débiles". Antes que ellos lo denunciaron el centrocampista del Manchester City Paul Pogba o el tenista búlgaro Dimitrov, quienes no dudaron en culpar su falta de rendimiento a la covid. Ambos han contado que tras la enfermedad han apreciado una merma en sus facultades físicas sintiendo, entre otros síntomas, fatiga. "Me sentía extraño, me agotaba muy rápido y me quedaba sin aliento", explicó a la televisión del Manchester Pogba.

Una consecuencia covid que se está estudiando. "Ya hay varios artículos médicos que lo describen. Se está viendo que hay muchos jugadores que han perdido parte de su capacidad respiratoria, además de que su respuesta muscular falla comparado con la que tenían antes de la covid y no está muy claro por qué pasa, parece que a los músculos no les llegan todos los nutrientes que deberían, está fallando de algún modo su intercambio metabólico" añade Ramos.

Músculos que no responden, dificultad al respirar y consecuencias psicológicas. "Muchos de estos deportistas profesionales se han quedado con secuelas mentales, ven que su cuerpo no responde como estaban acostumbrados y eso les afecta. Tienen miedo de no volver a rendir", explica el doctor Ramos.

El presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) Pedro Manonelles coincide. "La afectación de cualquier sistema tiene repercusión sobre el rendimiento". En mayo de 2020 desde SEMED publicaron una "Guía de reincorporación a la práctica deportiva en deportes de competición" donde ya alertaban de la importancia de vigilar las secuelas covid en las personas que practican deporte.

"Ya se ha descrito que hay importantes consecuencias covid en deportistas (cansancio, astenia, problemas cardíacos...), que se pueden manifestar aunque se haya pasado de forma asintomática, por eso las recomendaciones de seguimiento son importantes", explica.

Un seguimiento que en el deporte profesional sí se está haciendo y quizá por eso, creen los doctores consultados por NIUS, hay más registro de incidencias. "Es normal que esta sintomatología que se está describiendo en una persona que vive de su actividad física sea mucho más detectable e incluso más agresiva porque afecta a su actividad ordinaria y profesional", aclara el doctor Lorenzo Armenteros, especialista en covid persistente y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Hasta el momento, los cinco síntomas más comunes tras pasar la covid son fatiga (58%), dolor de cabeza (44%), trastorno de atención (27%), caída del cabello (25%) y disnea (24%). Sintomatología que en el caso de perdurar más allá de tres semanas ya se considera covid persistente.

"Los deportistas tienen los mismos síntomas de covid persiste que el resto de los pacientes que lo sufren, solo que dada su actividad física sobre el desarrollo de su base muscular pueden afectarles más", añade el doctor Armenteros.

Covid persistente en deporte de élite

En el caso del tenista búlgaro Grigor Dimitrov fue en septiembre en el US Open cuando confesó que se sentía cansado. Había pasado la covid en junio. El remero olímpico británico Jonny Walton aseguró también que tardó unos "dos meses en volver a ser el mismo, porque su "forma física había desaparecido".

En el fútbol español el primer caso que llamó la atención e hizo saltar las alarmas fue el de lateral izquierdo del Athletic de Bilbao, Yuri Berchiche. Tras padecer una infección por COVID-19 (en octubre), volvió al campeonato aparentemente recuperado, pero en enero (ante el Getafe y luego frente al Celta de Vigo) tuvo que ser sustituido antes del minuto 50 de partido. Se sentía indispuesto, y sin fuerzas. Sufría lo que se llama "síndrome vertiginoso", es decir, sentía que "todo le daba vueltas", y se agotaba.

Los deportistas profesionales están acostumbrados a pedir el máximo a su cuerpo, un exceso que puede pasarles factura. "La intensidad del esfuerzo está demostrado que acaban provocando afectación inmunológica. Cuando se superan unos límites de práctica deportiva pueden llegar problemas", aclara el doctor Manonelles, tras explicar que pese a que los deportistas de élite son considerados popularmente más fuertes,en términos generales, su cuerpo es más "frágil" desde el punto de vista inmunológico porque lo llevan al límite.