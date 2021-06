Descenso de covid, pico de bronquiolitis: más bebés con infección respiratoria que ancianos en Madrid

Vázquez apunta a que "no están colapsadas las urgencias, pero entre que tenemos que hacer prueba diagnóstica de covid, nos tenemos que poner los EPIS en cada sospecha, lo que retrasa la atención, se nos unen las bronquiolitis... Sí que tenemos un pico de trabajo". La buena noticia es que no hay tanta como había en un otoño pre-pandemia: " Los números no son los mismos que antes de la pandemia, pero sí que hay una ola de VRS. Hay menos por las medidas de protección que aún se mantienen, por eso el ascenso es más lento".

La bronquiolitis reclama su espacio

Las epidemias o picos de virus no suelen coincidir, de hecho el mayor porcentaje de casos de gripe se produce habitualmente en enero, que es cuando el VRS empieza a bajar drásticamente. ¿Por qué, entonces, no aumenta la gripe igual que el VRS? Según Vázquez, por la vacuna: "No aumenta la gripe porque se ha vacunado la gripe mucho, y más que otros años. Y eso da cierta protección. Y contra el VRS no hay vacuna, así que no hay protección ninguna".