Después de Mallorca, llega el Algarve: los viajes de fin de curso a Portugal amenazan con nuevos macrobrotes

La preocupación de las autoridades sanitarias se centra ahora en la zona del Algarve, lugar elegido por muchos jóvenes para realizar sus viajes de fin de curso

Ya hay un primer brote de 10 estudiantes sevillanos que han dado positivo tras un viaje al sur de Portugal

El Algarve es un destino "apetecible" este verano, sobre todo para "andaluces y madrileños" porque no es necesario coger avión

Después de Mallorca, llega el Algarve (Portugal). El macrobrote de la isla por los viajes de fin de curso que deja ya cerca de 1.200 positivos y 14 hospitalizados, todavía está activo pero ya hay alerta por el que le puede suceder. Y es el sur de Portugal el lugar que preocupa a las autoridades sanitarias. Esa zona podría convertirse en el origen de nuevos brotes ya que muchos jóvenes lo han elegido también como destino para su viaje de fin de curso.

Con un rápido vistazo por Internet podemos comprobar que muchas agencias de viajes anuncian vacaciones organizadas en Portugal. Pero según fuentes del sector consultadas por NIUS, lo más peligroso está en los viajes que los propios chavales están organizando por su cuenta. No suelen ir a hoteles, sino que alquilan villas de 10, 12 personas donde pasar unos días. De esta forma es muy complicado controlar y poner fin a estos viajes.

10 sevillanos positivos en Portugal

Alguno de estos viajes ya ha empezado a tener consecuencias. La Junta de Andalucía confirmaba este martes que se ha declarado un brote de Covid-19 en un grupo de alumnos sevillanos que había realizado un viaje de estudios a Portugal. Fuentes de la Consejería de Salud han señalado que hay 44 personas vinculadas al brote y diez casos positivos por coronavirus.

Se espera que la cifra de contactos y positivos vinculados al brote de Portugal siga subiendo en las próximas horas. La Consejería no ha precisado el lugar exacto en el se han producido los contactos aunque por la cercanía a Andalucía todo hace suponer que ha sido en la zona sur de Portugal.

Los chavales contagiados pertenecen al colegio Sagrada Familia de Urgel, en Sevilla, que aseguran que "no tienen nada que ver con la organización de ninguna excursión”. Ha sido un viaje organizado por unos cuantos jóvenes y muchos padres y alumnos del colegio aseveran que "ni sabían que había organizado un viaje a Portugal". Otro compañeros aseguran que habían oído hablar de la excursión y que a la vuelta les contaron que habían vuelto muchos de ellos con covid.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha remarcado que ha sido y está siendo "muy difícil" para la Junta disponer del "listado de los jóvenes que han ido" a dichos viajes y de sus familiares, por las características de estos desplazamientos, al haber sido organizados "por los propios estudiantes y no a través de sus colegios".

"Los jóvenes en Portugal alquilan casas más que ir a hoteles"

Según ha podido saber NIUS el día 1 de julio dos autobuses salen de Madrid destino a varias villas en la Abufeira en la zona del Algarve. Y no son los únicos, Guillermo Espinós, director de Tuviajedegrupo asegura que ellos, a priori, tienen pocos viajes para la zona del Algarve, pero alguno hay previsto. "La gente este año está organizando los viajes en el último momento y más por su cuenta. Es un público que prefiere alquilar una casa de manera independiente".

El director de esta agencia especializada en viajes de fin de curso asegura que no tener que coger un avión ha convertido al Algarve es un destino importante este verano porque no hay que coger avión y además se puede cancelar en el último momento pero el perfil de público en el Algarve es de jóvenes, "pero no tanto". Es más universitario, de segundo-tercer año de carrera.

"Aunque si hemos notado que este año el perfil ha bajado un poco. Otros años, 15.000 estudiantes viajaban a Mallorca para celebrar el final de bachillerato. Ahora la gente opta para irse a lugares como Cádiz o Algarve, por ejemplo, donde la sensación no es de tanto tumulto como puede ser la playa del Arenal o Magaluf", asegura Espinós.

"Si surge un nuevo megabrote en el Algarve al final dependerá de la responsabilidad de la gente que esté ahí y de las medidas, como por ejemplo que no haya discotecas en sitios cerrados y que todo sea prácticamente al aire libre", concluye Espinós.

Portugal, con los peores datos desde febrero

Este brote llega cuando las autoridades sanitarias portuguesas han notificado más de 1.700 contagios, lo que supone la cifra más alta de casos que se registra en el país desde febrero. Si el área metropolitana de Lisboa sigue siendo la más preocupante y está cerrada los fines de semana, ahora es el Algarve la región que ha obligado a las autoridades a cerrar las escuelas este mismo lunes.

Portugal experimenta un incremento en la incidencia de la pandemia desde hace días, que se está traduciendo en un incremento de los ingresos hospitalarios y de los casos activos de la COVID-19. Lo que más preocupa es la frecuencia de la variante delta, que ya supone el 55,6 por ciento.

En este último mes, la variante detectada por primera vez en India se ha disparado desde el 4 a más del 55 por ciento, según los datos del Instituto Nacional de Salud Doutor Ricardo Jorge (INSA), que lo ha tildado de "aumento galopante".